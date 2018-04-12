Дело Скрипалей: выводы ОЗХО не привнесли ясность в запутанный клубок дезинформации

Сегодня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы Великобритании о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены
нервно-паралитическим веществом. В опубликованном отчете эксперты отметили, что пробы токсина отличаются высокой степенью чистоты, однако о химическом составе и названии вещества говорится только в засекреченном докладе. В ближайшее время его будут изучать в России и других странах — участницах ОЗХО.
Короткая записка, подготовленная техсекретариатом ОЗХО для открытой публикации, состоит всего из 12 пунктов, уместившихся на двух страницах. Из этой записки можно узнать, что результаты анализов подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия. Что нервно-паралитический агент был обнаружен в пробах окружающей среды, собранных в Солсбери. А также в образцах крови, взятых у Скрипалей и детектива-сержанта Ника Бейли. Что вещество было «высокой чистоты». Поиск страны происхождения в задачи ОЗХО не входил.
Но выводы ОЗХО уже укрепили Лондон в подозрении в причастности России к отравлению Скрипалей. Потому что у России, по словам главы МИД Бориса Джонсона, есть мотивы и опыт. Потому что чистый без примесей яд в кустарной лаборатории вроде как не произвести, а значит, изготовить его могли только специалисты, которые непременно должны работать на государство. Отечественные эксперты по химическому оружию говорят, что Борис Джонсон в очередной раз поспешил с выводами. В записке не сказано ничего о происхождении вещества. А любые ссылки на то, что ОЗХО якобы подтвердила обвинения в адрес России, несостоятельны. Больше того, этот нервно-паралитический агент вообще не является боевым отравляющим веществом, каким представляет его всему миру Лондон.
Образцы по делу Скрипалей ОЗХО изучала три недели. Гендиректор организации все это время подчеркивал, что отчет готовился без оглядки на кого бы то ни было. Но совместного расследования инцидента, проведение которого поддержали 13 стран — участниц ОЗХО, так и не случилось. Россия так и не получила четких ответов и на списки вопросов по существу, направленных в Лондон и в ОЗХО.
История, которая, по словам представителя МИД России Марии Захаровой начиналась как детектив, превратилась в триллер. И выводы ОЗХО не привнесли ясность в запутанный клубок дезинформации, предположений, голословных обвинений, всего того, на чем продолжает строиться дело Скрипалей. Между тем отца и дочь пока так и не увидели ни российские дипломаты, ни британские журналисты.
Подробности — в видеоматериале.
Но выводы ОЗХО уже укрепили Лондон в подозрении в причастности России к отравлению Скрипалей. Потому что у России, по словам главы МИД Бориса Джонсона, есть мотивы и опыт. Потому что чистый без примесей яд в кустарной лаборатории вроде как не произвести, а значит, изготовить его могли только специалисты, которые непременно должны работать на государство. Отечественные эксперты по химическому оружию говорят, что Борис Джонсон в очередной раз поспешил с выводами. В записке не сказано ничего о происхождении вещества. А любые ссылки на то, что ОЗХО якобы подтвердила обвинения в адрес России, несостоятельны. Больше того, этот нервно-паралитический агент вообще не является боевым отравляющим веществом, каким представляет его всему миру Лондон.
Образцы по делу Скрипалей ОЗХО изучала три недели. Гендиректор организации все это время подчеркивал, что отчет готовился без оглядки на кого бы то ни было. Но совместного расследования инцидента, проведение которого поддержали 13 стран — участниц ОЗХО, так и не случилось. Россия так и не получила четких ответов и на списки вопросов по существу, направленных в Лондон и в ОЗХО.
История, которая, по словам представителя МИД России Марии Захаровой начиналась как детектив, превратилась в триллер. И выводы ОЗХО не привнесли ясность в запутанный клубок дезинформации, предположений, голословных обвинений, всего того, на чем продолжает строиться дело Скрипалей. Между тем отца и дочь пока так и не увидели ни российские дипломаты, ни британские журналисты.
Подробности — в видеоматериале.
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