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12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ОЗХО подтвердила применение нервно-паралитического вещества в Солсбери

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    ОЗХО подтвердила применение <nobr>нервно-паралитического</nobr> вещества в Солсбери

    ОЗХО подтвердила применение нервно-паралитического вещества в Солсбери

    ОЗХО подтвердила применение <nobr>нервно-паралитического</nobr> вещества в Солсбери
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Организация по запрещению химического оружия обнародовала результаты расследования по делу Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

    По данным организации, Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом. Однако ОЗХО не определила его происхождение.




    Из заявления экспертов ОЗХО: «Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек».

    Название вещества будет засекречено, оно будет доступно только членам организации.

    Напомним, власти Великобритании утверждают, что осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник спецслужб 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в городке Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

    смотретьПосольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль
    Посольство РФ требует от Лондона доказать добровольность действий Юлии Скрипаль
    Британские власти упорно называют это вещество русским словом «Новичок». Также звучали заявления о том, что Россия «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Британские СМИ публиковали множество версий с собственными домыслами на этот счет. Россия категорически отвергла все спекуляции о причастности к отравлению Скрипалей.

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