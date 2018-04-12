ОЗХО подтвердила применение нервно-паралитического вещества в Солсбери

The Latest: The international chemical weapons watchdog confirms Britain’s finding a former spy and his daughter were poisoned with a nerve agent. https://t.co/EAYW13ieuG — The Associated Press (@AP) 12 апреля 2018 г.

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По данным организации, Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом. Однако ОЗХО не определила его происхождение.: «Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек».Название вещества будет засекречено, оно будет доступно только членам организации.Напомним, власти Великобритании утверждают, что осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник спецслужб 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в городке Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.Британские власти упорно называют это вещество русским словом «Новичок». Также звучали заявления о том, что Россия «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Британские СМИ публиковали множество версий с собственными домыслами на этот счет. Россия категорически отвергла все спекуляции о причастности к отравлению Скрипалей.