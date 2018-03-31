МИД РФ задал Лондону 14 вопросов по делу Скрипаля

Российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком из 14 вопросов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
На сайте МИД РФ отмечается, что все вопросы связаны с так называемым делом Скрипаля, в причастности к которому Великобритания обвинила Россию, не предоставив при этом никаких доказательств. Список вопросов выглядит следующим образом:
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома в Солсбери 4 марта.
Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Накануне в МИД РФ были вызваны послы этих стран, где им объявили об ответных мерах Москвы.
Сегодня в МИД РФ заявили, что Россия намерена выслать более 50 британских дипломатов, тем самым установив паритет по числу сотрудников, работающих в дипломатических представительствах двух стран.
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома в Солсбери 4 марта.
Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Накануне в МИД РФ были вызваны послы этих стран, где им объявили об ответных мерах Москвы.
Сегодня в МИД РФ заявили, что Россия намерена выслать более 50 британских дипломатов, тем самым установив паритет по числу сотрудников, работающих в дипломатических представительствах двух стран.
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