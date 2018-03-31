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    МИД РФ задал Лондону 14 вопросов по делу Скрипаля

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    МИД РФ задал Лондону 14 вопросов по делу Скрипаля

    МИД РФ задал Лондону 14 вопросов по делу Скрипаля

    МИД РФ задал Лондону 14 вопросов по делу Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком из 14 вопросов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

    На сайте МИД РФ отмечается, что все вопросы связаны с так называемым делом Скрипаля, в причастности к которому Великобритания обвинила Россию, не предоставив при этом никаких доказательств. Список вопросов выглядит следующим образом:

    1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?

    2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?

    3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?

    4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?

    5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?

    6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?

    7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?

    8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?

    9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?

    10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?

    11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

    12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?

    13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?

    14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?

    Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома в Солсбери 4 марта.

    смотретьПосольские автомобили 23 стран образовали пробку у здания МИД РФ
    Посольские автомобили 23 стран образовали пробку у здания МИД РФ
    Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Накануне в МИД РФ были вызваны послы этих стран, где им объявили об ответных мерах Москвы.

    Сегодня в МИД РФ заявили, что Россия намерена выслать более 50 британских дипломатов, тем самым установив паритет по числу сотрудников, работающих в дипломатических представительствах двух стран.

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