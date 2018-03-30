Посольские автомобили 23 стран образовали пробку у здания МИД РФ

Послы 23 стран, выславших российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, сегодня были вызваны на Смоленскую площадь. МИД России объявил им о своем зеркальном ответе. А до этого Сергей Лавров сообщил об ответных мерах в отношении США, которые выслали сразу 60 сотрудников российских дипмиссий.
Среди приехавших сегодня в МИД не было глав дипломатических представительств Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, хотя эти страны в последний момент тоже решили проявить свою антироссийскую солидарность с Британией. Но Москва оставляет за собой право на ответные шаги и в отношении этих государств. Репортаж корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Пробка из посольских машин у главного здания российского МИД — зрелище довольно редкое, но закономерное, особенно после решения Москвы об ответных мерах на высылку наших дипломатов.
Европейские послы заходили в МИД ненадолго, получали ноту протеста, список высылаемых и неохотно отвечали на вопросы дежуривших у входа журналистов.
Рене Джонс-Бос, посол Нидерландов в России: «Двое коллег, которых мы очень ценим, будут высланы. Нам только что сообщили».
Корреспондент: «Посольство продолжает работать?»
Рене Джонс-Бос: «Посольство может продолжить работу, конечно мы будем это делать».
Корреспондент: «Можете ли вы рассказать об атмосфере разговора?»
Рене Джонс-Бос: «Что ж, такие новости не приятно получать. Однако мы ведь не просто так выслали двоих российских дипломатов на прошлой неделе…»
Исключением стал посол Германии, который решил пообщаться с прессой еще до похода за нотой.
Рюдигер фон Фрич, посол Германии в России: «У Германии остается заинтересованность в сохранении хороших отношений с Россией. Заинтересованность в том, чтобы люди Германии и России друг друга понимали. Мы открыты к диалогу».
Самый жесткий разговор, как и ожидалось, был с послом Великобритании.
Лори Бристоу, посол Великобритании: «Мы пообщались с министром иностранных дел о мерах, которые обе стороны приняли после случившегося в Солсбери. Я не буду сейчас вдаваться в детали, скажу только, что мы будем изучать то, что нам сейчас сказали и принимать соответствующее решение».
Из последующего заявления МИД РФ стало ясно, что действия британской стороны были названы провокационными и ничем не обоснованными. Тем не менее Россия готова в интересах установления истины и выявления лиц, причастных к преступлению в Солсбери, к взаимодействию с Лондоном — как в рамках международно-правовых форматов, так и на двусторонней основе. Кроме того, Москва продолжает настаивать в консульском доступе к выздоравливающей Юлии Скрипаль.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Пробка из посольских машин у главного здания российского МИД — зрелище довольно редкое, но закономерное, особенно после решения Москвы об ответных мерах на высылку наших дипломатов.
Европейские послы заходили в МИД ненадолго, получали ноту протеста, список высылаемых и неохотно отвечали на вопросы дежуривших у входа журналистов.
Рене Джонс-Бос, посол Нидерландов в России: «Двое коллег, которых мы очень ценим, будут высланы. Нам только что сообщили».
Корреспондент: «Посольство продолжает работать?»
Рене Джонс-Бос: «Посольство может продолжить работу, конечно мы будем это делать».
Корреспондент: «Можете ли вы рассказать об атмосфере разговора?»
Рене Джонс-Бос: «Что ж, такие новости не приятно получать. Однако мы ведь не просто так выслали двоих российских дипломатов на прошлой неделе…»
Исключением стал посол Германии, который решил пообщаться с прессой еще до похода за нотой.
Рюдигер фон Фрич, посол Германии в России: «У Германии остается заинтересованность в сохранении хороших отношений с Россией. Заинтересованность в том, чтобы люди Германии и России друг друга понимали. Мы открыты к диалогу».
Самый жесткий разговор, как и ожидалось, был с послом Великобритании.
Лори Бристоу, посол Великобритании: «Мы пообщались с министром иностранных дел о мерах, которые обе стороны приняли после случившегося в Солсбери. Я не буду сейчас вдаваться в детали, скажу только, что мы будем изучать то, что нам сейчас сказали и принимать соответствующее решение».
Из последующего заявления МИД РФ стало ясно, что действия британской стороны были названы провокационными и ничем не обоснованными. Тем не менее Россия готова в интересах установления истины и выявления лиц, причастных к преступлению в Солсбери, к взаимодействию с Лондоном — как в рамках международно-правовых форматов, так и на двусторонней основе. Кроме того, Москва продолжает настаивать в консульском доступе к выздоравливающей Юлии Скрипаль.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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