Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило работу

Российские дипломаты выполнили предписания властей США. Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно закрылось.
В 17:00 по местному времени (03:00 субботы по московскому времени) завершился последний рабочий день Генконсульства России в американском городе Сиэтл. В ночь на второе апреля по московскому времени доступ сотрудников консульства будет прекращен в помещение, которое дипмиссия арендует на 25-м этаже офисного здания в центре Сиэтла.
За оставшееся время сотрудникам консульства предстоит собрать и вывезти из здания все документы и вещи. Генеральный консул в Сиэтле Валерий Тимашов рассказал журналистам, что документы и оборудование будут перевезены в его резиденцию и позже распределены по другим российским дипмиссиям, так как резиденцию консула в Сиэтле тоже предписано освободить до конца дня 24 апреля, пишет РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что дипломаты решили не снимать российский флаг с резиденции генконсула в Сиэтле, когда придется его покинуть. Антонов также выразил надежду, что американская сторона проявит в этом вопросе понимание и оставит флаг на месте. Здание резиденции генерального консула в Сиэтле находится в собственности России.
Ранее Антонов рассказал журналистам о том, что спецслужбы США резко активизировали попытки завербовать сотрудников российских дипломатических ведомств. Особенно это относится к дипломатам, которые должны будут покинуть территорию США.
Напомним, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с делом об отравлении в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. Москва объявила об об ответных мерах.
За оставшееся время сотрудникам консульства предстоит собрать и вывезти из здания все документы и вещи. Генеральный консул в Сиэтле Валерий Тимашов рассказал журналистам, что документы и оборудование будут перевезены в его резиденцию и позже распределены по другим российским дипмиссиям, так как резиденцию консула в Сиэтле тоже предписано освободить до конца дня 24 апреля, пишет РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что дипломаты решили не снимать российский флаг с резиденции генконсула в Сиэтле, когда придется его покинуть. Антонов также выразил надежду, что американская сторона проявит в этом вопросе понимание и оставит флаг на месте. Здание резиденции генерального консула в Сиэтле находится в собственности России.
Ранее Антонов рассказал журналистам о том, что спецслужбы США резко активизировали попытки завербовать сотрудников российских дипломатических ведомств. Особенно это относится к дипломатам, которые должны будут покинуть территорию США.
Напомним, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с делом об отравлении в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. Москва объявила об об ответных мерах.
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