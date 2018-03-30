Россия объявила о высылке дипломатов 23 стран

Россия объявила персонами
нон-грата дипломатов 23 трех стран — это зеркальные меры, принятые в ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Руководители дипмиссий стран, которые участвовали в высылке российских дипломатов, сегодня были вызваны в МИД России, где им были вручены ноты протеста. Речь идет об Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.
Из сообщения МИД РФ: «Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации».
Аналогичные меры могут быть приняты также и в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые также в последний момент приняли решение о высылке российских дипломатов.
Число высылаемых дипломатов разнится от страны к стране. Например, Финляндия и Латвия лишатся по одному сотруднику посольств в России, Италия — двух, Польша — четырех, а Украина — 13.
Ранее сегодня российский МИД ответил и самой Великобритании, которая бездоказательно обвинила Москву в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери и выслала 23 российских дипломата и склонила этому шагу другие страны. В течение месяца штат сотрудников британских дипучреждений в РФ должен быть приведен в соответствие с численностью российских дипучреждений в Британии.
А накануне Москва в ответ на высылку 60 российских дипломатов из США заявила об объявлении персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.
Из сообщения МИД РФ: «Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации».
Аналогичные меры могут быть приняты также и в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые также в последний момент приняли решение о высылке российских дипломатов.
Число высылаемых дипломатов разнится от страны к стране. Например, Финляндия и Латвия лишатся по одному сотруднику посольств в России, Италия — двух, Польша — четырех, а Украина — 13.
Ранее сегодня российский МИД ответил и самой Великобритании, которая бездоказательно обвинила Москву в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери и выслала 23 российских дипломата и склонила этому шагу другие страны. В течение месяца штат сотрудников британских дипучреждений в РФ должен быть приведен в соответствие с численностью российских дипучреждений в Британии.
А накануне Москва в ответ на высылку 60 российских дипломатов из США заявила об объявлении персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.
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