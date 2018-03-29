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    В Госдепе возмутились ответной высылкой дипломатов США из России

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    • Фото: U.S. Department of State / facebook.com
    В Госдепе возмутились ответной высылкой дипломатов США из России

    В Госдепе возмутились ответной высылкой дипломатов США из России

    В Госдепе возмутились ответной высылкой дипломатов США из России
  • Фото: U.S. Department of State / facebook.com

    • Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что «нет оправданий» ответным действиям России, объявившей о выдворении из страны американских дипломатов.

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт выступила перед журналистами и зачитала заявление американского посла в РФ Джона Хантсмана, в котором говорится о зеркальных мерах России, связанных с ответной высылкой дипломатов США. Науэрт выразила глубокое возмущение ответными действиями России.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь».

    Напомним, решение о высылке сотрудников американских посольстви закрытии консульства США в Петербурге было принято Москвой в качестве ответной меры на выдворение российских дипломатов из США.

    Хезер Науэрт: «Из представленного нам списка высылаемых дипломатов и информации о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге ясно, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по вопросам, имеющим значение для наших двух стран».

    Науэрт также заявила, что США «оставляют за собой право на ответ».

    Ранее МИД РФ опубликовал заявление о том, что дипломатические сотрудники США высылаются из России за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». 60 дипломатам надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля. И в течение двух дней американские дипломаты должны освободить здание Генконсульства США в Петербурге.

    В четверг посол США Джон Хантсман был вызван в МИД РФ в связи с решением американских властей о выдворении 60 российских дипломатов с территории США и о закрытии Генконсульства РФ в Сиэтле. В ноте протеста властям США предложили «одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».

    США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле 26 марта в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. Официальный Лондон потребовал от своих союзников принять меры в отношении России. О высылке российских дипломатов объявили более десятка стран ЕС, а также Австралия, Украина и Канада.

    смотретьВысылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.

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