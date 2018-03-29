МИД РФ: 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля

Москва в качестве ответных мер объявила 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства США в Екатеринбурге персонами нон грата.
В сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что дипломатические сотрудники США высылаются из России за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». 60 дипломатам надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение недели.
Кроме того, американским дипломатам дается два дня, чтобы освободить Генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Из сообщения МИД РФ: «Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта».
Сегодня посол США Джон Хантсман был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Ему была передана нота протеста, где указывалось на «возмутительные и необоснованные» требования американских властей о выдворении 60 российских дипломатических сотрудников с территории США и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле.
Американскому послу сообщили, что в случае продолжения «враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России».
Из сообщения МИД РФ: «Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».
Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. О высылке российских дипломатов объявили и более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада. Таким образом эти страны откликнулись на призыв Великобритании, которая, бездоказательно обвинив Москву в химатаке в Солсбери, потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.
Ранее сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
Кроме того, американским дипломатам дается два дня, чтобы освободить Генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Из сообщения МИД РФ: «Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта».
Сегодня посол США Джон Хантсман был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Ему была передана нота протеста, где указывалось на «возмутительные и необоснованные» требования американских властей о выдворении 60 российских дипломатических сотрудников с территории США и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле.
Американскому послу сообщили, что в случае продолжения «враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России».
Из сообщения МИД РФ: «Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».
Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. О высылке российских дипломатов объявили и более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада. Таким образом эти страны откликнулись на призыв Великобритании, которая, бездоказательно обвинив Москву в химатаке в Солсбери, потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.
Ранее сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
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