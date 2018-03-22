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    СМИ: Лондон пытается убедить союзников выслать послов РФ

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    СМИ: Лондон пытается убедить союзников выслать послов РФ

    СМИ: Лондон пытается убедить союзников выслать послов РФ

    СМИ: Лондон пытается убедить союзников выслать послов РФ

    Британские власти пытаются убедить своих партнеров в необходимости жестких мер в отношении России. Речь идет, в том числе, о том, чтобы выслать послов РФ из западных стран.

    Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Тереза Мэй надеется на саммите ЕС 22 марта добиться, «чтобы другие страны последовали ее примеру, осудили Россию и приняли меры против агентов Кремля».

    Источник: «Мэй в четверг на саммите ЕС в ходе ужина с партнерами выступит с жестким предупреждением, что правительство Владимира Путина представляет угрозу всей Европе».

    По словам британского чиновника, Мэй планирует обсудить с союзниками ряд мер, среди которых массовая высылка российских дипломатов из западных стран.

    смотретьВ МИД РФ назвали терактом против российских граждан отравление в Солсбери
    В МИД РФ назвали терактом против российских граждан отравление в Солсбери
    А в МИД РФ накануне раздали иностранным послам памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В документе отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. Тем не менее Лондон бездоказательно обвинил Москву в инциденте в Солсбери. В МИД также отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов по этому делу, особенно в свете того Москва расценивает случившееся как теракт, в котором пострадала российская гражданка Юлия Скрипаль.

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