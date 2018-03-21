МИД РФ опубликовал записку с разъяснениями по делу об отравлении Скрипаля

В МИД РФ на сегодняшнем брифинге иностранным послам раздали памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что дипломаты передадут эти документы в столицы своих государств.
Текст памятной записки, которую вручили послам, был опубликован на сайте МИД РФ. В этом документе в семи пунктах описываются действия британской и российской стороны после отравления Скрипалей в Солсбери, а также приводятся разъяснения позиции Москвы по этому вопросу.
В частности, в записке отмечается, что Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. Тем не менее Лондон бездоказательно обвинил России в инциденте в Солсбери. Притом Москва предлагала британским властям сотрудничество по делу Скрипалей в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, но вместо этого Лондон пошел «на нечистоплотную политизацию вопроса».
В записке также раскритиковали решение Лондона вынести обсуждение в Совбез ООН до того, как ОЗХО вынесло свое заключение. Теперь в России ожидают от ОЗХО, которое британские власти запоздало подключили к расследованию, детального отчета по отравлению в Солсбери.
Также в МИД отметили: у российской стороны появляется все больше вопросов, особенно в свете того, что инцидент в Солсбери Москва расценивает как теракт, в котором пострадал российская гражданка Юлия Скрипаль.
Из памятной записки МИД РФ: «Где, кто и как брал пробы у Сергея и Юлии Скрипаль? Каким образом все это фиксировалось? Кто может сертифицировать достоверность полученных сведений? Соблюдены ли все требования ОЗХО в отношении последовательности действий при сборе доказательств?»
Кроме того, в МИД задались вопросом, как британская сторона за столь короткий срок умудрилась определить тип якобы примененного химического вещества «Новичок».
Из памятной записки МИД РФ: «Как мы понимаем, для этого необходимо иметь стандартный образец подобного вещества».
Также в МИД заинтересовались тем, какие антидоты вводились пострадавшим, и не привело ли это к ухудшению их состояния. Помимо этого, возникает вопрос, чем объяснить замедленное действие отравляющего вещества.
Из памятной записки МИД РФ: «Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно? Утверждается, что потерпевших отравили в пиццерии (по другим данным, в машине, аэропорту, квартире и т.д.). Что же в реальности произошло? Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?»
Российская сторона требует предоставить информацию о ходе расследования и отмечает, что Великобритания нарушает элементарные правила межгосударственного общения. При этом в Москве готовы к сотрудничеству на различных международных площадках и выступают за тщательное расследование, чтобы виновные были наказаны. Но российская сторона не будет говорить на «языке ультиматумов и отвечать на неофициальные устные вопросы».
В частности, в записке отмечается, что Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. Тем не менее Лондон бездоказательно обвинил России в инциденте в Солсбери. Притом Москва предлагала британским властям сотрудничество по делу Скрипалей в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, но вместо этого Лондон пошел «на нечистоплотную политизацию вопроса».
В записке также раскритиковали решение Лондона вынести обсуждение в Совбез ООН до того, как ОЗХО вынесло свое заключение. Теперь в России ожидают от ОЗХО, которое британские власти запоздало подключили к расследованию, детального отчета по отравлению в Солсбери.
Также в МИД отметили: у российской стороны появляется все больше вопросов, особенно в свете того, что инцидент в Солсбери Москва расценивает как теракт, в котором пострадал российская гражданка Юлия Скрипаль.
Из памятной записки МИД РФ: «Где, кто и как брал пробы у Сергея и Юлии Скрипаль? Каким образом все это фиксировалось? Кто может сертифицировать достоверность полученных сведений? Соблюдены ли все требования ОЗХО в отношении последовательности действий при сборе доказательств?»
Кроме того, в МИД задались вопросом, как британская сторона за столь короткий срок умудрилась определить тип якобы примененного химического вещества «Новичок».
Из памятной записки МИД РФ: «Как мы понимаем, для этого необходимо иметь стандартный образец подобного вещества».
Также в МИД заинтересовались тем, какие антидоты вводились пострадавшим, и не привело ли это к ухудшению их состояния. Помимо этого, возникает вопрос, чем объяснить замедленное действие отравляющего вещества.
Из памятной записки МИД РФ: «Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно? Утверждается, что потерпевших отравили в пиццерии (по другим данным, в машине, аэропорту, квартире и т.д.). Что же в реальности произошло? Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?»
Российская сторона требует предоставить информацию о ходе расследования и отмечает, что Великобритания нарушает элементарные правила межгосударственного общения. При этом в Москве готовы к сотрудничеству на различных международных площадках и выступают за тщательное расследование, чтобы виновные были наказаны. Но российская сторона не будет говорить на «языке ультиматумов и отвечать на неофициальные устные вопросы».
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