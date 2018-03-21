В МИД РФ назвали терактом против российских граждан отравление в Солсбери

На территории Британии фактически был совершен теракт против российских граждан — так сегодня в российском МИД прокомментировали дело Скрипаля. Чтобы максимально полно донести позицию России по этому поводу, на Смоленскую площадь позвали всех аккредитованных послов иностранных государств.
150 послов были приглашены на брифинг. Случай беспрецедентный. Но англичане, немцы, французы и американцы ограничились отправкой в российское министерство неких своих технических специалистов невысокого ранга. Послы так и не приехали, а зря — узнали бы много интересной и аргументированной информации, хотя им она, скорее всего, не понравилась бы. Ведь Великобритания и ее союзники обвинили Россию в отравлении Скрипаля поспешно и бездоказательно.
Ни одна из предложенных версий не выдерживает критики. При этом Лондон не допускает российских специалистов к материалам следствия. Более того, заранее объявлено о невозможности доступа сотрудников российского консульства к одному из ключевых свидетелей — Юлии Скрипаль, которая является гражданкой нашей страны.
К чему Лондон затеял весь этот спектакль? В российском Генштабе считают: это отвлекающий маневр. Недавно сирийские войска нашли неопровержимые доказательства производства ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка — ред.) боевых отравляющих веществ в промышленных масштабах. Ниточки, похоже, ведут на Запад — в Америку, которая вопреки международным договоренностям продолжает разработку новых отравляющих веществ, и в Англию. Вот англосаксы и устроили удар на опережение.
Скрипаль все, что знал, уже давно выдал, и британской разведке он стал неинтересен. Нашли еще одного эмигранта из России — химика Мирзаянова и его книгу о якобы шедших в СССР разработках яда «Новичок» в 10 раз более страшного, чем американский VX. Пазл сложился.
Согласно конвенции о запрете химоружия, нельзя не только производить отравляющие вещества, но и распространять сведения о них. Но в Америке книга Мирзаянова с открытой формулой и описанием деталей производства «Новичка» была свободно издана. Это уже преступление. Но Вашингтону все сходит с рук. Россия, согласно заверениям экспертов, давным-давно уничтожила все компоненты, из которых можно было бы сделать что-то наподобие «Новичка». А само это вещество у нас так и не было синтезировано.
Формула Мирзаянова всплыла за океаном. Вполне вероятно, что Вашингтон поделился ею и с Лондоном, а точнее — с экспертами военной лаборатории Порт Даун, что близ Солсбери, где и отравили Скрипаля.
Эти и другие аргументы российский МИД обещал подытожить и разослать в дипломатические представительства всех стран. Подчеркивается: Россия никого не обвиняет, а предлагает спокойно и сообща расследовать изложенные факты.
Но присутствовавший на брифинге представитель американского посольства в ответ безапелляционно заявил: мы знаем, что Россия виновата, и Штаты вместе с Великобританией заставят ее отвечать.
Владимир Ермаков, глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями: «Неужели вам самим не стыдно в присутствии послов 150 государств говорить про каких-то „новичков“, „старичков“, „дурачков“? Мне обидно за британскую дипломатию».
Ни одна из предложенных версий не выдерживает критики. При этом Лондон не допускает российских специалистов к материалам следствия. Более того, заранее объявлено о невозможности доступа сотрудников российского консульства к одному из ключевых свидетелей — Юлии Скрипаль, которая является гражданкой нашей страны.
К чему Лондон затеял весь этот спектакль? В российском Генштабе считают: это отвлекающий маневр. Недавно сирийские войска нашли неопровержимые доказательства производства ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка — ред.) боевых отравляющих веществ в промышленных масштабах. Ниточки, похоже, ведут на Запад — в Америку, которая вопреки международным договоренностям продолжает разработку новых отравляющих веществ, и в Англию. Вот англосаксы и устроили удар на опережение.
Скрипаль все, что знал, уже давно выдал, и британской разведке он стал неинтересен. Нашли еще одного эмигранта из России — химика Мирзаянова и его книгу о якобы шедших в СССР разработках яда «Новичок» в 10 раз более страшного, чем американский VX. Пазл сложился.
Согласно конвенции о запрете химоружия, нельзя не только производить отравляющие вещества, но и распространять сведения о них. Но в Америке книга Мирзаянова с открытой формулой и описанием деталей производства «Новичка» была свободно издана. Это уже преступление. Но Вашингтону все сходит с рук. Россия, согласно заверениям экспертов, давным-давно уничтожила все компоненты, из которых можно было бы сделать что-то наподобие «Новичка». А само это вещество у нас так и не было синтезировано.
Формула Мирзаянова всплыла за океаном. Вполне вероятно, что Вашингтон поделился ею и с Лондоном, а точнее — с экспертами военной лаборатории Порт Даун, что близ Солсбери, где и отравили Скрипаля.
Эти и другие аргументы российский МИД обещал подытожить и разослать в дипломатические представительства всех стран. Подчеркивается: Россия никого не обвиняет, а предлагает спокойно и сообща расследовать изложенные факты.
Но присутствовавший на брифинге представитель американского посольства в ответ безапелляционно заявил: мы знаем, что Россия виновата, и Штаты вместе с Великобританией заставят ее отвечать.
Владимир Ермаков, глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями: «Неужели вам самим не стыдно в присутствии послов 150 государств говорить про каких-то „новичков“, „старичков“, „дурачков“? Мне обидно за британскую дипломатию».
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