Минобороны: «Новичок» можно без труда создать по книге Мирзаянова

Вещество «Новичок» можно создать на специальном оборудовании, используя опубликованную формулу. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей.
Кириллов напомнил, что 2008 году Вилем Мирзаяновым была опубликована книга «Государственные тайны: инсайдерская хроника российской программы химического оружия». В этой книге была раскрыта формула вещества, которое британские власти называют «Новичок». Также в книге содержится подробное описание процесса синтеза указанного вещества.
Игорь Кириллов: «Располагая формулой из данной книги, имея образование университетское, химического факультета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить сильнодействующее боевое отравляющее вещество».
При этом он подчеркнул, что Москва относится к публикации Мирзаяновым закрытых данных об отравляющих веществах и способах их получения как к акту пособничества терроризму.
Все вопросы о якобы существовании «Новичка» Кириллов предложил задать Мирзаянову, который «работает на правительство США».
Также Кириллов рассказал, что Соединённые Штаты не спешат уничтожать запасы химического оружия, ссылаясь на нехватку денег. При этом Россия свои обязательства в этой области выполнила, и этому есть документальное подтверждение.
Кроме этого, Кириллов упомянул о программе по созданию отравляющих веществ нового поколения, реализуемой в Великобритании, передает «Интерфакс».
Игорь Кириллов: «Хотелось бы отметить, что начиная с 70-х годов в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ нового поколения. Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию данной программы, и имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ».
Он добавил, что именно Великобритания разработала и запатентовала в 1962 году производство фосфороорганических отравляющих веществ типа VX. Позже патент был передан Соединенным Штатам.
Напомним, ранее Организация по запрещению химического оружия подключилась к расследованию отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Исследование отравляющего вещества, как ожидается, займет две-три недели. Тем не менее британские власти уже возложили вину за произошедшее на Россию. В Москве причастность к отравлению Скрипаля категорически отвергают.
Игорь Кириллов: «Располагая формулой из данной книги, имея образование университетское, химического факультета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить сильнодействующее боевое отравляющее вещество».
При этом он подчеркнул, что Москва относится к публикации Мирзаяновым закрытых данных об отравляющих веществах и способах их получения как к акту пособничества терроризму.
Все вопросы о якобы существовании «Новичка» Кириллов предложил задать Мирзаянову, который «работает на правительство США».
Также Кириллов рассказал, что Соединённые Штаты не спешат уничтожать запасы химического оружия, ссылаясь на нехватку денег. При этом Россия свои обязательства в этой области выполнила, и этому есть документальное подтверждение.
Кроме этого, Кириллов упомянул о программе по созданию отравляющих веществ нового поколения, реализуемой в Великобритании, передает «Интерфакс».
Игорь Кириллов: «Хотелось бы отметить, что начиная с 70-х годов в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ нового поколения. Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию данной программы, и имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ».
Он добавил, что именно Великобритания разработала и запатентовала в 1962 году производство фосфороорганических отравляющих веществ типа VX. Позже патент был передан Соединенным Штатам.
Напомним, ранее Организация по запрещению химического оружия подключилась к расследованию отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Исследование отравляющего вещества, как ожидается, займет две-три недели. Тем не менее британские власти уже возложили вину за произошедшее на Россию. В Москве причастность к отравлению Скрипаля категорически отвергают.
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