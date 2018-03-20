ОЗХО: анализ отравляющего вещества по делу Скрипаля займет две-три недели

Организация по запрещению химического оружия подключилась к расследованию отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что анализ вещества, которым был отравлен бывший британский шпион, займет две-три недели.
Ахмет Узюмджю: «ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории».
Он уточнил, что, когда результаты будут готовы, их представят британскому правительству, передает ТАСС. При этом он не стал отвечать на вопрос, подтвердят ли эксперты ОЗХО, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждают в Лондоне.
Ахмет Узюмджю: «Я не могу предвосхищать результаты технической работы».
Напомним, 23 российских дипломата по требованию британских властей сегодня покинули территорию Великобритании. Причиной их высылки стало дело Скрипаля. Москва на этот шаг ответила зеркально — британские дипломаты вылетят в Лондон в конце текущей недели.
Ахмет Узюмджю: «ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории».
Он уточнил, что, когда результаты будут готовы, их представят британскому правительству, передает ТАСС. При этом он не стал отвечать на вопрос, подтвердят ли эксперты ОЗХО, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждают в Лондоне.
Ахмет Узюмджю: «Я не могу предвосхищать результаты технической работы».
Напомним, 23 российских дипломата по требованию британских властей сегодня покинули территорию Великобритании. Причиной их высылки стало дело Скрипаля. Москва на этот шаг ответила зеркально — британские дипломаты вылетят в Лондон в конце текущей недели.
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