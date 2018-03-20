Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву

Из Лондона в Москву возвращаются российские дипломаты, объявленные британскими властями персонами нон грата.
По требованию британских властей 23 российских дипломата покинули Соединенное Королевство. Сотрудники посольства вместе с семьями — в общей сложности около 80 человек — вылетели спецрейсом «Аэрофлота» из воздушной гавани Стэнстед.
Дипломатам предписали покинуть территорию Великобритании после инцидента с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку. В покушении бездоказательно обвинили Россию.
Из здания лондонского посольства россияне выезжали на автобусах под звуки марша «Прощание славянки». В проводах участвовал и глава дипмиссии Александр Яковенко. Он сообщил журналистам, что устроенная британцами антироссийская кампания поставила под угрозу наших соотечественников, находящихся в Великобритании.
Александр Яковенко: «Британцы нагнетают настолько сильно истерику в прессе, что создается нездоровая ситуация вокруг российских граждан, которые сюда приезжают или которые здесь живут и работают. Мне поступает большое количество жалоб, все волнуются за своих детей, не знают, как будет дальше складываться дальше ситуация в этой стране. Потому что такое негативное отношение на бытовом уровне начинает всех тревожить».
В ответ на высылку российских дипломатов из Лондона Москва ответила зеркально и до конца недели нашу страну должны покинуть 23 британских дипломата.
Дипломатам предписали покинуть территорию Великобритании после инцидента с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку. В покушении бездоказательно обвинили Россию.
Из здания лондонского посольства россияне выезжали на автобусах под звуки марша «Прощание славянки». В проводах участвовал и глава дипмиссии Александр Яковенко. Он сообщил журналистам, что устроенная британцами антироссийская кампания поставила под угрозу наших соотечественников, находящихся в Великобритании.
Александр Яковенко: «Британцы нагнетают настолько сильно истерику в прессе, что создается нездоровая ситуация вокруг российских граждан, которые сюда приезжают или которые здесь живут и работают. Мне поступает большое количество жалоб, все волнуются за своих детей, не знают, как будет дальше складываться дальше ситуация в этой стране. Потому что такое негативное отношение на бытовом уровне начинает всех тревожить».
В ответ на высылку российских дипломатов из Лондона Москва ответила зеркально и до конца недели нашу страну должны покинуть 23 британских дипломата.
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