Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
    •  
    Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву. Великобритания, дипломатия, отравление, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВысланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву

    Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Chris Radburn
    Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву

    Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву

    Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона в Москву
    • Фото: Reuters © 2018, Chris Radburn

      • Из Лондона в Москву возвращаются российские дипломаты, объявленные британскими властями персонами нон грата.

      По требованию британских властей 23 российских дипломата покинули Соединенное Королевство. Сотрудники посольства вместе с семьями — в общей сложности около 80 человек — вылетели спецрейсом «Аэрофлота» из воздушной гавани Стэнстед.

      Дипломатам предписали покинуть территорию Великобритании после инцидента с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку. В покушении бездоказательно обвинили Россию.

      смотретьРоссийские дипломаты готовятся к вылету из Лондона
      Российские дипломаты готовятся к вылету из Лондона
      Из здания лондонского посольства россияне выезжали на автобусах под звуки марша «Прощание славянки». В проводах участвовал и глава дипмиссии Александр Яковенко. Он сообщил журналистам, что устроенная британцами антироссийская кампания поставила под угрозу наших соотечественников, находящихся в Великобритании.

      Александр Яковенко: «Британцы нагнетают настолько сильно истерику в прессе, что создается нездоровая ситуация вокруг российских граждан, которые сюда приезжают или которые здесь живут и работают. Мне поступает большое количество жалоб, все волнуются за своих детей, не знают, как будет дальше складываться дальше ситуация в этой стране. Потому что такое негативное отношение на бытовом уровне начинает всех тревожить».

      В ответ на высылку российских дипломатов из Лондона Москва ответила зеркально и до конца недели нашу страну должны покинуть 23 британских дипломата.

      Новости по теме

      Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru