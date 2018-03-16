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    Посол РФ в Великобритании сообщил, когда дипломаты покинут Лондон. Великобритания, дипломатия, Лавров, МИД РФ, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол РФ в Великобритании сообщил, когда дипломаты покинут Лондон

    Посол РФ в Великобритании сообщил, когда дипломаты покинут Лондон

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Посол РФ в Великобритании сообщил, когда дипломаты покинут Лондон

    Посол РФ в Великобритании сообщил, когда дипломаты покинут Лондон

    Посол РФ в Великобритании сообщил, когда дипломаты покинут Лондон
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

      • Значительная часть дипломатов, которые выдворяются из Великобритании по решению властей этой страны, уедут в Москву на следующей неделе.

      По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, дипломаты, которые уезжают в Москву, были задействованы в избирательной комиссии по выборам президента РФ, передает РИА Новости.

      Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Мы, естественно, по получении информации из британского МИДа и после заявления Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй) в оперативном порядке этих людей заменили. Так что для тех людей, которые придут голосовать, все будет по-прежнему. Все работать будет, как часы».

      смотретьЛавров: Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона
      Лавров: Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона
      Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.

      Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, а также прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что России стоит «отойти и заткнуться» (дословно слова Уильямсона звучали так: «Russia should go away and shut up»). Лавров предположил, что у британского министра не хватает образования, но ему тоже хочется тоже войти в историю с какими-то громкими заявлениями.

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