Посол РФ в Великобритании сообщил, когда дипломаты покинут Лондон

Лавров: Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, дипломаты, которые уезжают в Москву, были задействованы в избирательной комиссии по выборам президента РФ, передает РИА Новости , посол РФ в Великобритании: «Мы, естественно, по получении информации из британского МИДа и после заявления Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй) в оперативном порядке этих людей заменили. Так что для тех людей, которые придут голосовать, все будет по-прежнему. Все работать будет, как часы».Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов . В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, а также прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что России стоит « отойти и заткнуться » (дословно слова Уильямсона звучали так: «Russia should go away and shut up»). Лавров предположил, что у британского министра не хватает образования , но ему тоже хочется тоже войти в историю с какими-то громкими заявлениями.