Лавров: Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Министр иностранных дел России прокомментировал решение британских властей выслать из Соединенного Королевства 23 российских дипломата.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что Москва скоро вышлет из России британских дипломатов. Это станет ответным шагом на действия Лондона, который в связи с делом об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля решил выслать 23 российских дипломата.
Лавров назвал действия британского правительства возмутительными. По его мнению, власти Великобритании выходят «далеко за рамки элементарных правил приличия».
Сергей Лавров: «Готовы вернуться к партнерству с Евросоюзом, когда у наших европейских соседей пропадет интерес следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции, провокации. И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании».
С таким заявлением министр выступил на форуме «Россия — страна возможностей», передает «Интерфакс».
Российская сторона отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. В МИД РФ обвинения в адрес Москвы сочли провокацией.
Лавров назвал действия британского правительства возмутительными. По его мнению, власти Великобритании выходят «далеко за рамки элементарных правил приличия».
Сергей Лавров: «Готовы вернуться к партнерству с Евросоюзом, когда у наших европейских соседей пропадет интерес следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции, провокации. И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании».
С таким заявлением министр выступил на форуме «Россия — страна возможностей», передает «Интерфакс».
Российская сторона отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. В МИД РФ обвинения в адрес Москвы сочли провокацией.
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