Захарова: Лондон скрывает правду по делу об отравлении Скрипаля

В МИД РФ назвали сумасшедшими обвинения британских властей в отношении России по делу об отравлении
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Речь идет о заявлениях, которые были сделаны премьер-министром Великобритании в парламенте неоднократно с абсолютно сумасшедшими обвинениями Российской Федерации, всей нашей страны, всего нашего народа».
По словам Захаровой, в связи с введением Лондоном недружественных мер в отношении РФ предполагается принятие ответа. Эти санкции находятся в стадии разработки и «будут приняты Москвой в ближайшее время».
Официальный представитель МИД также заявила, что Лондон, не предоставляя никому данные по делу Скрипаля, очевидно, скрывает правду.
Мария Захарова: «Прежде чем говорить на эту тему в ООН, почему все это не захотели обсудить на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)? Затягивается время? Нужно что-то такое отшлифовать? Потом, может быть, передадут? Сейчас это передать боятся? Не хотят? Или что? Ведь, очевидно, скрывается правда. Никто никому не передает никаких данных о происшествии».
По словам Захаровой, Россия направила Великобритании четыре ноты в связи с делом Скрипаля, в ответ получила лишь отписки.
Накануне премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в покушении на экс-полковника ГРУ и ввела санкции. Великобритания высылает 23 российских дипломата: поздно ночью они под эскортом полиции покинули здание дипмиссии. Также Лондон заморозил политические контакты с Москвой и объявил о бойкоте чемпионата мира по футболу со стороны официальных лиц.
По словам Захаровой, в связи с введением Лондоном недружественных мер в отношении РФ предполагается принятие ответа. Эти санкции находятся в стадии разработки и «будут приняты Москвой в ближайшее время».
Официальный представитель МИД также заявила, что Лондон, не предоставляя никому данные по делу Скрипаля, очевидно, скрывает правду.
Мария Захарова: «Прежде чем говорить на эту тему в ООН, почему все это не захотели обсудить на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)? Затягивается время? Нужно что-то такое отшлифовать? Потом, может быть, передадут? Сейчас это передать боятся? Не хотят? Или что? Ведь, очевидно, скрывается правда. Никто никому не передает никаких данных о происшествии».
По словам Захаровой, Россия направила Великобритании четыре ноты в связи с делом Скрипаля, в ответ получила лишь отписки.
Накануне премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в покушении на экс-полковника ГРУ и ввела санкции. Великобритания высылает 23 российских дипломата: поздно ночью они под эскортом полиции покинули здание дипмиссии. Также Лондон заморозил политические контакты с Москвой и объявил о бойкоте чемпионата мира по футболу со стороны официальных лиц.
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