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    Захарова: Лондон скрывает правду по делу об отравлении Скрипаля

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Захарова: Лондон скрывает правду по делу об отравлении Скрипаля

    Захарова: Лондон скрывает правду по делу об отравлении Скрипаля

    Захарова: Лондон скрывает правду по делу об отравлении Скрипаля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • В МИД РФ назвали сумасшедшими обвинения британских властей в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Речь идет о заявлениях, которые были сделаны премьер-министром Великобритании в парламенте неоднократно с абсолютно сумасшедшими обвинениями Российской Федерации, всей нашей страны, всего нашего народа».

    По словам Захаровой, в связи с введением Лондоном недружественных мер в отношении РФ предполагается принятие ответа. Эти санкции находятся в стадии разработки и «будут приняты Москвой в ближайшее время».

    Официальный представитель МИД также заявила, что Лондон, не предоставляя никому данные по делу Скрипаля, очевидно, скрывает правду.

    Мария Захарова: «Прежде чем говорить на эту тему в ООН, почему все это не захотели обсудить на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)? Затягивается время? Нужно что-то такое отшлифовать? Потом, может быть, передадут? Сейчас это передать боятся? Не хотят? Или что? Ведь, очевидно, скрывается правда. Никто никому не передает никаких данных о происшествии».

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