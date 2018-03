В Лондоне 23 российских дипломата покинули здание посольства РФ

Утро в Британии началось с «пятиминутки ненависти». Слово «Россия» опять во всех заголовках. Например, в Daily Express огромный заголовок о смерти российского бизнесмена Николая Глушкова , а рядом — о смерти британского астрофизика Стивена Хокинга . Но про Глушкова — шрифт больше. Другие газеты трусливо вспоминают, что Россия — ядерная держава, и ссориться с ней всерьез нехорошо. Но в целом в британской прессе — абсолютное единение. Такого не было уже давно.Рабочая The Sun и королевская The Times одинаково враждебно настроены по отношению к России. Кажется, любого, кто вступится сейчас за Россию, съедят. Такое случилось с Джереми Корбином — он тоже попал в заголовки сегодняшних британских газет. Главу партии лейбористов как минимум два издания назвали «марионеткой Москвы». А все из-за того, что накануне во время выступления Мэй в Палате общин Корбин заявил о необходимости предоставить доказательства по делу Скрипаля. Речь его была прервана криками, самый приличный из которых «Позор!».: «Сделала ли премьер-министр необходимые шаги в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, чтобы официально подать заявку на получение доказательств от российского правительства в соответствии со статьей 9 пункт 2? Как она ответила на запрос российского правительства на образец вещества, используемого в атаке Солсбери, для проведения собственных испытаний?»Тереза Мэй в ответ заявила Корбину, что никаких доказательств не нужно, потому что все в Палате общин поддерживают ее.Очевидно, Тереза Мэй впервые стала соответствовать своему предвыборному лозунгу. Она так хотела казаться strong and stable (сильной и стабильной), но у нее никак это не получалось. Только сейчас последние два дня она действительно кажется своим избирателям сильной за счет угроз России. Во время переговоров Брюсселе по Brexit, которые так важны для Великобритании, ей не удалось проявить себя в таком качестве.Антироссийская риторика возникла на подготовленной почве. В конце октября прошлого года вышел новый сезон сериала «Ответный удар», в котором британские спецслужбы стараются предотвратить теракт с использованием отравляющего вещества «Новичок» , созданного русским химиком. Так что в «Новичке» для британцев ничего нового., глава Swiss Press Club, журналист: «Никаких свидетельств нет, Россия оказалась в роли удобного козла отпущения для британских политиков. Последние пытаются отвлечь внимание населения от проблем, связанных с Brexit, от непростых переговоров между Великобританией и ЕС и, конечно, от того, что Великобритания постепенно оказывается изолирована от международного сообщества».Немедленные дивиденды от информационной атаки на Россию получило британское Минобороны — 48 миллионов фунтов из бюджета выделено на строительство нового центра химзащиты. Есть и пострадавшие — британские рядовые. Их теперь будут поголовно прививать от сибирской язвы на случай химической атаки.