Был двоечником и ненавидел биологию: что мы не знаем о Стивене Хокинге

смотреть Жил и смеялся наперекор судьбе: как Стивен Хокинг стал мировой знаменитостью

В 22 года врачи вынесли ему приговор: жить осталось пару лет. Боковой амиотрофический склероз — заболевание нервной системы. Оно не лечится. А он потом прожил еще 55. Здоровался за руку с президентами и понтификами, снимался в кино (и о нем снимали кино), переворачивал умы и переворачивался сам в искусственной невесомости.В 1980-х, после тяжелой пневмонии, Стивен Хокинг навсегда потерял голос. То есть, по сути, лишился самого главного — возможности доносить свои идеи до людей. И тогда он снова обманул природу. Его синтезатор речи работает от единственной мимической мышцы на щеке. И на всю вселенную кричит об идеях этого землянина.Именами его научных работ называли музыкальные альбомы и сериалы. Он и сам не прочь был сниматься: хоть за кадром — для популярных «Симпсонов», хоть в кадре — для не менее популярной «Теории большого взрыва».На 67-й день рождения Хокинг закатил грандиозный пир, куда пригласил… путешественников во времени. Нет, ему было с кем праздновать — у гения на коляске трое детей, он был дважды женат. Но с путешественниками веселее. Никто, правда, так и не пришел., физик: «Может, однажды кто-то, живущий в будущем, найдет информацию о моей вечеринке и воспользуется машиной времени, чтобы приехать. И доказать тем самым — путешествия во времени станут возможны!»Это не сумасшествие. Это идеи, которые не помещаются в голове обывателя. Как земля «безжалостно маленькая» для этого «„человека маленького“. Поэтому он и стал мыслить вселенскими масштабами. И в последние годы создавал аппарат-разведчик, который долетит до Альфа-центавры в поисках пригодной для жизни планеты.Мы верим, что жизнь спонтанно возникла на земле. А это значит, что еще где-то в бесконечной вселенной она таже должна была появиться. Где-нибудь в космосе, возможно, разум уже сейчас наблюдает за зажженными нами огнями , беспокоясь, что же они значат».И дай эта вселенная ему еще лет 10, кто знает — как бы он изменил ее. Видимо, она умеет защищаться от тех, кто слишком далеко заглядывает за «горизонт событий».