«Необъяснимая смерть»: в Лондоне скончался соратник Березовского

В Лондоне скончался бывший
топ-менеджер «Аэрофлота» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков.
Как сообщает «Коммерсант», тело 69-летнего Глушкова было найдено дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. Знакомые покойного рассказали изданию, что на его теле имелись следы удушения.
Лондонская полиция пока не дает официальных комментариев о возможных причинах смерти Глушкова. При этом смерть на данном этапе расследования правоохранители характеризуют как «необъяснимую».
Глушков был соратником олигарха Бориса Березовского. В свое время он работал заместителем генерального директора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», а в 1991 году работал в «АвтоВАЗе». В 1996 году Глушков занял должность заместителя директора «Аэрофлота».
Работая в авиакомпании, он стал фигурантом дела о масштабном хищении. В 2010 году получил убежище в Великобритании. В марте 2017 года в Москве он был заочно осужден на восемь лет заключения в рамках нового уголовного дела — ему инкриминировали хищение на сумму $123 млн у «Аэрофлота».
На момент смерти в России за Глушковым числилось в общей сложности свыше 9,66 миллиарда рублей долгов. Эти средства его обязали выплатить в качестве компенсации за совершённые финансовые преступления.
Борис Березовский, которого в России заочно приговорили к тюремному заключению, скончался в марте 2013 года. Бездыханного олигарха обнаружили на полу ванной комнаты, запертой изнутри. Как показало расследование, Березовский покончил жизнь самоубийством.
Лондонская полиция пока не дает официальных комментариев о возможных причинах смерти Глушкова. При этом смерть на данном этапе расследования правоохранители характеризуют как «необъяснимую».
Глушков был соратником олигарха Бориса Березовского. В свое время он работал заместителем генерального директора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», а в 1991 году работал в «АвтоВАЗе». В 1996 году Глушков занял должность заместителя директора «Аэрофлота».
Работая в авиакомпании, он стал фигурантом дела о масштабном хищении. В 2010 году получил убежище в Великобритании. В марте 2017 года в Москве он был заочно осужден на восемь лет заключения в рамках нового уголовного дела — ему инкриминировали хищение на сумму $123 млн у «Аэрофлота».
На момент смерти в России за Глушковым числилось в общей сложности свыше 9,66 миллиарда рублей долгов. Эти средства его обязали выплатить в качестве компенсации за совершённые финансовые преступления.
Борис Березовский, которого в России заочно приговорили к тюремному заключению, скончался в марте 2013 года. Бездыханного олигарха обнаружили на полу ванной комнаты, запертой изнутри. Как показало расследование, Березовский покончил жизнь самоубийством.
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