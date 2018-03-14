Мэй попросила международное сообщество о помощи в усилении давления на Россию

Лондон объявил о принятии мер против России в связи с делом об отравлении Скрипаля. Среди них — высылка дипломатов, замораживание двусторонних контактов на высоком уровне и усиление проверок россиян при выдаче виз. Помимо ввода собственных санкций, Великобритания надеется создать международную коалицию для усиления давления на Москву.
Судя по твитам, опубликованным британскими журналистами и политиками, очевидно, что они жаждали гораздо «большей крови». Единственное реальное действие Терезы Мэй — это высылка 23 российских дипломатов. Британские пользователи Twitter разочаровано пишут: «Теперь Москва вышлет наших депутатов, и что дальше?». Все остальные меры и шаги, озвученные Мэй, настолько расплывчаты, что реально проследить, будут ли они выполнены, практически невозможно.
Например, как заявила Мэй, будут заморожены счета, связанные с российским государством, если возникнут подозрения, что они могут использоваться во вред британским гражданам. А разве до ее выступления британские власти не проверяли подозрительные счета?
Еще один конкретный шаг — запрет королевской британской семье поехать на ЧМ по футболу в России. Это стало очередным напоминанием всему миру, что монархия в Великобритании — декоративное явление. Ни с кем, кроме королевской семьи, Мэй не может говорить в форме ультиматумов, поэтому она обратилась к другим странам с просьбой о помощи.
Тереза Мэй: «За последние 24 часа я говорила с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились тесно сотрудничать и реагировать на эти варварские действия, а также координировать наши усилия, отстаивая международный порядок, который Россия пытается подорвать. Также в ближайшее время я буду говорить и с другими союзниками нашего государства. Я приветствую поддержку со стороны НАТО и наших партнеров из ЕС».
Еще одним пунктом в заявлении Мэй стал отзыв приглашения Сергею Лаврову посетить Лондон.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Мы считаем, что меры, которые были приняты британским правительством, не имеют ничего общего с тем, что произошло в Солсбери. Мы считаем, что это серьезная провокация, и, конечно, мы не готовы говорить языком ультиматумов».
Никакой новой информации по расследованию отравления Скрипаля нет. Тереза Мэй сделала свое заявление на основании того, что Россия с сарказмом отреагировала на выдвинутые обвинения.
Тереза Мэй: «Они не предоставили убедительного объяснения, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом и как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию, что нарушает международное право. Вместо этого Россия продемонстрировала сарказм, презрение и пренебрежение в ответ на требование разъяснить ситуацию. Нет никакого альтернативного вывода, кроме как того, что Россия виновна в покушении на убийство Скрипаля и его дочери в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери, включая сержанта Ника Бэйли».
Разумеется, отсутствие в речи Мэй доказательств виновности Москвы вызывает сарказм не только у России. Джереми Корбин, глава партии лейбористов, политический противник Мэй, заявил, что необходимо предоставить факты и делать дальнейшие шаги только на их основании.
Например, как заявила Мэй, будут заморожены счета, связанные с российским государством, если возникнут подозрения, что они могут использоваться во вред британским гражданам. А разве до ее выступления британские власти не проверяли подозрительные счета?
Еще один конкретный шаг — запрет королевской британской семье поехать на ЧМ по футболу в России. Это стало очередным напоминанием всему миру, что монархия в Великобритании — декоративное явление. Ни с кем, кроме королевской семьи, Мэй не может говорить в форме ультиматумов, поэтому она обратилась к другим странам с просьбой о помощи.
Тереза Мэй: «За последние 24 часа я говорила с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились тесно сотрудничать и реагировать на эти варварские действия, а также координировать наши усилия, отстаивая международный порядок, который Россия пытается подорвать. Также в ближайшее время я буду говорить и с другими союзниками нашего государства. Я приветствую поддержку со стороны НАТО и наших партнеров из ЕС».
Еще одним пунктом в заявлении Мэй стал отзыв приглашения Сергею Лаврову посетить Лондон.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Мы считаем, что меры, которые были приняты британским правительством, не имеют ничего общего с тем, что произошло в Солсбери. Мы считаем, что это серьезная провокация, и, конечно, мы не готовы говорить языком ультиматумов».
Никакой новой информации по расследованию отравления Скрипаля нет. Тереза Мэй сделала свое заявление на основании того, что Россия с сарказмом отреагировала на выдвинутые обвинения.
Тереза Мэй: «Они не предоставили убедительного объяснения, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом и как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию, что нарушает международное право. Вместо этого Россия продемонстрировала сарказм, презрение и пренебрежение в ответ на требование разъяснить ситуацию. Нет никакого альтернативного вывода, кроме как того, что Россия виновна в покушении на убийство Скрипаля и его дочери в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери, включая сержанта Ника Бэйли».
Разумеется, отсутствие в речи Мэй доказательств виновности Москвы вызывает сарказм не только у России. Джереми Корбин, глава партии лейбористов, политический противник Мэй, заявил, что необходимо предоставить факты и делать дальнейшие шаги только на их основании.
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