В МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали ответ

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на решение премьера Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов с Россией.
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В МИД РФ назвали решение Терезы Мэй о мерах «наказания» России беспрецедентно грубой провокацией, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога. В ведомстве подчеркнули, что британский премьер действовала, используя фальшивый предлог о якобы причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
МИД РФ: «Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов».
В министерстве отметили, что британские власти вместо того, чтобы завершить расследование и «задействовать установленные международные форматы и инструменты», решило пойти на конфронтацию с Москвой. В МИД сочли, что Лондон таким образом в очередной раз попытался развязать огульную антироссийскую кампанию.
МИД РФ: «Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать».
МИД РФ: «Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов».
В министерстве отметили, что британские власти вместо того, чтобы завершить расследование и «задействовать установленные международные форматы и инструменты», решило пойти на конфронтацию с Москвой. В МИД сочли, что Лондон таким образом в очередной раз попытался развязать огульную антироссийскую кампанию.
МИД РФ: «Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать».
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