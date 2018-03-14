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    В МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали ответ. Великобритания, МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали ответ

    В МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали ответ

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    В МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали ответ

    В МИД РФ назвали решение Мэй о высылке дипломатов провокацией и пообещали ответ

      В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на решение премьера Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов с Россией.

      В МИД РФ назвали решение Терезы Мэй о мерах «наказания» России беспрецедентно грубой провокацией, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога. В ведомстве подчеркнули, что британский премьер действовала, используя фальшивый предлог о якобы причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

      МИД РФ: «Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов».

      смотретьВеликобритания вышлет 23 российских дипломата
      Великобритания вышлет 23 российских дипломата
      В министерстве отметили, что британские власти вместо того, чтобы завершить расследование и «задействовать установленные международные форматы и инструменты», решило пойти на конфронтацию с Москвой. В МИД сочли, что Лондон таким образом в очередной раз попытался развязать огульную антироссийскую кампанию.

      МИД РФ: «Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать».

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