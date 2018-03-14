Великобритания вышлет 23 российских дипломата, работающих на разведку, в связи с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь. Об этом заявила
премьер-министр Тереза Мэй.
Политик уточнила, что дипломатам дается неделя на сборы.
Тереза Мэй, глава британского правительства: «Это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны».
Также сообщается, что Лондон приостановил двусторонние контакты с Россией, отозвал приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские официальные лица и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу, сообщает РИА Новости.
Британский премьер обвинила Россию в атаке на Скрипаля и его дочь и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении РФ. Также Мэй сообщила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.
Ранее Лондон выдвинул Москве ультиматум с требованием дать подробные пояснению по газу «Новичок», которым, по данным британских правоохранителей, был отравлен Сергей Скрипаль. В России отказались выполнять требования британских властей. В Москве отрицают причастность к инциденту со Скрипалем и его дочерью, который произошел 4 марта в британском Солсбери.
Тереза Мэй, глава британского правительства: «Это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны».
Также сообщается, что Лондон приостановил двусторонние контакты с Россией, отозвал приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские официальные лица и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу, сообщает РИА Новости.
Британский премьер обвинила Россию в атаке на Скрипаля и его дочь и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении РФ. Также Мэй сообщила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.
Ранее Лондон выдвинул Москве ультиматум с требованием дать подробные пояснению по газу «Новичок», которым, по данным британских правоохранителей, был отравлен Сергей Скрипаль. В России отказались выполнять требования британских властей. В Москве отрицают причастность к инциденту со Скрипалем и его дочерью, который произошел 4 марта в британском Солсбери.
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