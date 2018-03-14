А был ли «Новичок»: почему эксперты не верят в версию Лондона об отравлении Скрипаля

Вот уже несколько дней всех волнует один вопрос — чем отравили бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочь. В Лондоне уверенно заявляют — это был газ «Новичок», разработанный в СССР. Почему же специалисты считают, что эта версия не выдерживает никакой критики?
О существовании отравляющего вещества с легкомысленным названием «Новичок» мир узнал от бывшего советского химика Вила Мирзаянова, уехавшего в США. Давно забытый эмигрант неожиданно оказался в центре. Он утверждает, что с начала 1970-х годов в СССР при его участии создавалось экспериментальное отравляющее вещество, которое в десять раз более токсично, чем зарин. По его словам, испытания велись вплоть до начала 1990-х.
Вила Мирзаянов, бывший советский химик: «Даже в самых малых дозах он очень эффективен. Последствия могут длиться годами».
В сообщении Терезы Мэй говорилось, что Скрипаль выжил благодаря антидоту. Но как британские ученые смогли оперативно найти противоядие к нейротоксину, который — по их данным — есть только у России? А вот и самое главное — в прошлом году Россия официально ликвидировала все запасы химического оружия. Так откуда же взялся «Новичок»? И почему в России о нем знают меньше, чем на Западе? Даже специалист в области химического оружия Антон Уткин, работавший инспектором ООН в Ираке, уверен, что британские обвинения — это просто блеф.
Но вот что любопытно. Название ленты фигурирует, например, в голливудском фильме «Цена страха» 2002 года, в котором «Новичек» используют на Кавказ , или — британский сериал 2915 года «Ответный удар», где «Новичок» разрабатывал на этот раз злобный чеченский химик с говорящей фамилией Зарин. Может быть, кто-то из авторов досье для премьер-министра просто очень любит кино?
Подробности запутанной истории в спецрепортаже «Итогов дня».
Вила Мирзаянов, бывший советский химик: «Даже в самых малых дозах он очень эффективен. Последствия могут длиться годами».
В сообщении Терезы Мэй говорилось, что Скрипаль выжил благодаря антидоту. Но как британские ученые смогли оперативно найти противоядие к нейротоксину, который — по их данным — есть только у России? А вот и самое главное — в прошлом году Россия официально ликвидировала все запасы химического оружия. Так откуда же взялся «Новичок»? И почему в России о нем знают меньше, чем на Западе? Даже специалист в области химического оружия Антон Уткин, работавший инспектором ООН в Ираке, уверен, что британские обвинения — это просто блеф.
Но вот что любопытно. Название ленты фигурирует, например, в голливудском фильме «Цена страха» 2002 года, в котором «Новичек» используют на Кавказ , или — британский сериал 2915 года «Ответный удар», где «Новичок» разрабатывал на этот раз злобный чеченский химик с говорящей фамилией Зарин. Может быть, кто-то из авторов досье для премьер-министра просто очень любит кино?
Подробности запутанной истории в спецрепортаже «Итогов дня».
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