Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

Сергей Лавров отреагировал на резкие выпады Терезы Мэй, которая накануне обвинила нашу страну в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Отвечая на вопросы журналистов, министр назвал заявления британского премьера «ультиматумом».
Сергей Лавров: «Прежде чем ставить ультиматумы, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае — Конвенции о запрещении химического оружия. А говоря о манерах, надо помнить, что эпоха колониализма ушла в прошлое».
Лавров подчеркнул, что первым делом Великобритания обязана была предоставить доступ к отравляющему веществу. Однако до сих пор этого сделано не было. Кроме того, Россия не получала никаких запросов, которые Лондон обязан был подать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, а значит — на ультиматум Британии Москва отвечать не будет.
Между тем в МИД РФ сегодня сообщили, что вызвали в ведомство посла Великобритании в России.
Лавров подчеркнул, что первым делом Великобритания обязана была предоставить доступ к отравляющему веществу. Однако до сих пор этого сделано не было. Кроме того, Россия не получала никаких запросов, которые Лондон обязан был подать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, а значит — на ультиматум Британии Москва отвечать не будет.
Между тем в МИД РФ сегодня сообщили, что вызвали в ведомство посла Великобритании в России.
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