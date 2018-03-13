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    Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля. дипломатия, Лавров, МИД РФ, отравление, разведка и контрразведка, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

    Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

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    Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

    Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

      Сергей Лавров отреагировал на резкие выпады Терезы Мэй, которая накануне обвинила нашу страну в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Отвечая на вопросы журналистов, министр назвал заявления британского премьера «ультиматумом».

      Сергей Лавров: «Прежде чем ставить ультиматумы, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае — Конвенции о запрещении химического оружия. А говоря о манерах, надо помнить, что эпоха колониализма ушла в прошлое».

      Лавров подчеркнул, что первым делом Великобритания обязана была предоставить доступ к отравляющему веществу. Однако до сих пор этого сделано не было. Кроме того, Россия не получала никаких запросов, которые Лондон обязан был подать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, а значит — на ультиматум Британии Москва отвечать не будет.

      Между тем в МИД РФ сегодня сообщили, что вызвали в ведомство посла Великобритании в России.

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