Лондон грозит приравнять отравление Скрипаля к применению Россией силы

Если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление
экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны, заявила Тереза Мэй.
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Если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Об этом во время выступления в Палате общин британского парламента заявила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, ответ Россия должна дать до вечера вторника.
Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.
Ранее сообщалось, что британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. По словам Терезы Мэй, боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что отравляющее вещество могло быть украдено из российской лаборатории.
В связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД. Между тем представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала заявления Терезы Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации».
Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.
Ранее сообщалось, что британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. По словам Терезы Мэй, боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что отравляющее вещество могло быть украдено из российской лаборатории.
В связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД. Между тем представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала заявления Терезы Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации».
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