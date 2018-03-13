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    Эксперт по химическому оружию назвал несерьезными обвинения по делу Скрипаля. Великобритания, МИД РФ, отравление, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперт по химическому оружию назвал несерьезными обвинения по делу Скрипаля

    Эксперт по химическому оружию назвал несерьезными обвинения по делу Скрипаля

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    Эксперт по химическому оружию назвал несерьезными обвинения по делу Скрипаля

    Эксперт по химическому оружию назвал несерьезными обвинения по делу Скрипаля

    Эксперт по химическому оружию назвал несерьезными обвинения по делу Скрипаля

      Сегодня в российском МИД прокомментировали ультиматум британского премьера Терезы Мэй. Она потребовала от российских властей до конца дня дать ответ по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

      Тереза Мэй пришла в парламент рассказывать о деталях главной детективной истории последних недель: кто и как пытался убить бывшего британского агента Сергея Скрипаля. Долго томить собравшихся она не стала: как на дело ни посмотри, все равно виноваты русские.

      Говоря о вине России, премьер не предъявила доказательств и использовала выражение highly likely, то есть «очень вероятно». Только Джереми Корбин пытался образумить коллег.

      Джереми Корбин, член парламента Великобритании: «Нам необходимо увидеть свидетельства (причастности России — ред.) и полный отчет российских властей в свете того, о чем говорила премьер. Нам необходим устойчивый диалог с Россией. Не стоит просто разрывать контакты и позволять напряжению в отношениях накалиться».

      Но его будто не слышали. Практически все, что произнесла в парламенте Мэй, в британских газетах пишут уже несколько дней. «MI5 верит, что это русские хотели убить бывшего шпиона» или «Мэй готова нанести ответный удар по России» — не скажешь же теперь: «Извините, обознались?». В итоге сегодня британцев встречают заголовки «Из России с ненавистью». Даже оговорка «очень вероятно» потерялась.

      Антон Уткин, эксперт по химическому оружию: «Вы увидели лежащее орудие убийства, если этот молоток произведен в Австралии, вы теперь будете говорить, что австралийцы повинны в этом убийстве? Выглядит несерьезно».

      Пострадал не только британский агент, но и его дочь — гражданка России. Есть же Конвенция о запрещении химического оружия, и, если есть подозрение, что опасное вещество появилось из России, значит, необходимо дать российским экспертам его проанализировать.

      Сергей Лавров: «На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из конвенции требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано. Так что прежде чем ставить ультиматумы, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву».

      Ультиматум был поставлен российскому послу в Лондоне — срок истекает сегодня в полночь. После «часа Х», как пригрозила Мэй, Россию ждут неведомые санкции, поскольку инцидент в Солсбери она хочет считать незаконным применением Россией военной силы. Основываясь только на том, что вещество под названием «Новичок», которым якобы отравили Скрипалей, изобрели в СССР. Правда, доказательств не представлено. Кто и как привез вещество в Британию, также неясно.

      Спикер российского парламента Вячеслав Володин обвинения британцев по делу Скрипаля уже назвал попыткой вмешаться в дела России перед президентскими выборами.

      Подробности — в видеоматериале.

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