Эксперт по химическому оружию назвал несерьезными обвинения по делу Скрипаля

Сегодня в российском МИД прокомментировали ультиматум британского премьера Терезы Мэй. Она потребовала от российских властей до конца дня дать ответ по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Тереза Мэй пришла в парламент рассказывать о деталях главной детективной истории последних недель: кто и как пытался убить бывшего британского агента Сергея Скрипаля. Долго томить собравшихся она не стала: как на дело ни посмотри, все равно виноваты русские.
Говоря о вине России, премьер не предъявила доказательств и использовала выражение highly likely, то есть «очень вероятно». Только Джереми Корбин пытался образумить коллег.
Джереми Корбин, член парламента Великобритании: «Нам необходимо увидеть свидетельства (причастности России — ред.) и полный отчет российских властей в свете того, о чем говорила премьер. Нам необходим устойчивый диалог с Россией. Не стоит просто разрывать контакты и позволять напряжению в отношениях накалиться».
Но его будто не слышали. Практически все, что произнесла в парламенте Мэй, в британских газетах пишут уже несколько дней. «MI5 верит, что это русские хотели убить бывшего шпиона» или «Мэй готова нанести ответный удар по России» — не скажешь же теперь: «Извините, обознались?». В итоге сегодня британцев встречают заголовки «Из России с ненавистью». Даже оговорка «очень вероятно» потерялась.
Антон Уткин, эксперт по химическому оружию: «Вы увидели лежащее орудие убийства, если этот молоток произведен в Австралии, вы теперь будете говорить, что австралийцы повинны в этом убийстве? Выглядит несерьезно».
Пострадал не только британский агент, но и его дочь — гражданка России. Есть же Конвенция о запрещении химического оружия, и, если есть подозрение, что опасное вещество появилось из России, значит, необходимо дать российским экспертам его проанализировать.
Сергей Лавров: «На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из конвенции требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано. Так что прежде чем ставить ультиматумы, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву».
Ультиматум был поставлен российскому послу в Лондоне — срок истекает сегодня в полночь. После «часа Х», как пригрозила Мэй, Россию ждут неведомые санкции, поскольку инцидент в Солсбери она хочет считать незаконным применением Россией военной силы. Основываясь только на том, что вещество под названием «Новичок», которым якобы отравили Скрипалей, изобрели в СССР. Правда, доказательств не представлено. Кто и как привез вещество в Британию, также неясно.
Спикер российского парламента Вячеслав Володин обвинения британцев по делу Скрипаля уже назвал попыткой вмешаться в дела России перед президентскими выборами.
Подробности — в видеоматериале.
Говоря о вине России, премьер не предъявила доказательств и использовала выражение highly likely, то есть «очень вероятно». Только Джереми Корбин пытался образумить коллег.
Джереми Корбин, член парламента Великобритании: «Нам необходимо увидеть свидетельства (причастности России — ред.) и полный отчет российских властей в свете того, о чем говорила премьер. Нам необходим устойчивый диалог с Россией. Не стоит просто разрывать контакты и позволять напряжению в отношениях накалиться».
Но его будто не слышали. Практически все, что произнесла в парламенте Мэй, в британских газетах пишут уже несколько дней. «MI5 верит, что это русские хотели убить бывшего шпиона» или «Мэй готова нанести ответный удар по России» — не скажешь же теперь: «Извините, обознались?». В итоге сегодня британцев встречают заголовки «Из России с ненавистью». Даже оговорка «очень вероятно» потерялась.
Антон Уткин, эксперт по химическому оружию: «Вы увидели лежащее орудие убийства, если этот молоток произведен в Австралии, вы теперь будете говорить, что австралийцы повинны в этом убийстве? Выглядит несерьезно».
Пострадал не только британский агент, но и его дочь — гражданка России. Есть же Конвенция о запрещении химического оружия, и, если есть подозрение, что опасное вещество появилось из России, значит, необходимо дать российским экспертам его проанализировать.
Сергей Лавров: «На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из конвенции требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано. Так что прежде чем ставить ультиматумы, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву».
Ультиматум был поставлен российскому послу в Лондоне — срок истекает сегодня в полночь. После «часа Х», как пригрозила Мэй, Россию ждут неведомые санкции, поскольку инцидент в Солсбери она хочет считать незаконным применением Россией военной силы. Основываясь только на том, что вещество под названием «Новичок», которым якобы отравили Скрипалей, изобрели в СССР. Правда, доказательств не представлено. Кто и как привез вещество в Британию, также неясно.
Спикер российского парламента Вячеслав Володин обвинения британцев по делу Скрипаля уже назвал попыткой вмешаться в дела России перед президентскими выборами.
Подробности — в видеоматериале.
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