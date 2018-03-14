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    Захарова ответила на упрек Мэй в адрес Лаврова

    10 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Захарова ответила на упрек Мэй в адрес Лаврова

    Захарова ответила на упрек Мэй в адрес Лаврова

    Захарова ответила на упрек Мэй в адрес Лаврова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о работе Сергей Лаврова.

    Ранее Мэй в ходе выступления в Палате общин британского парламента заявила, что «министр иностранных дел России не достоин своего поста». Это заявление Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook.

    Мария Захарова: «Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр — Борис Джонсон».

    Мэй: «Министр иностранных дел России не достоин своего поста».

    Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И…

    Опубликовано Марией Захаровой 14 марта 2018 г.


    В ходе выступления Мэй объявила, что 23 российских дипломата должны покинуть Великобританию. Этот шаг призван, по ее словам, призван «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». Она отметила, что Соединённое Королевство приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить Лондон.

    Также британский премьер заявила, что в связи с делом Скрипаля будет усилен контроль за частными самолетами и ужесточены проверки на таможне, а британские официальные лица не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России.

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    В российском МИД уже заявили, что ответят на слова Мэй в ближайшее время. А посол России в Лондоне Александр Яковенко назвал действия Великобритании провокацией.

    Между тем посольство РФ в Лондоне назвало решение о высылке дипломатов неприемлемым. Кроме этого, российские дипломаты возложили на Лондон ответственность за ухудшение отношений между Россией и Великобританией.

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