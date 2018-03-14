Посол РФ пообещал Лондону ответ на высылку российских дипломатов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что на высылку российских дипломатов последует ответная реакция.
Александр Яковенко заявил Sky News, что действия Великобритании неприемлемы. Посол РФ подчеркнул, что Москва расценивает высылку российских дипломатов из Великобритании как провокацию. Он предупредил Лондон, что Москва ответит на этот шаг.
Ранее в СМИ появились сообщения, что британские власти намерены выслать из страны российских дипломатических представителей. Позднее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что 23 российских дипломата будут вынуждены покинуть Соединенное Королевство. Это решение связано с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипала и его дочери в британском Солсбери. При этом в Москве категорически отрицают причастность к этому инциденту.
По словам премьера Мэй, это будет самая большая высылка за последние 30 лет. Но этот шаг отражает тот факт, что «Россия не первый раз действует» против Великобритании.
Ранее в СМИ появились сообщения, что британские власти намерены выслать из страны российских дипломатических представителей. Позднее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что 23 российских дипломата будут вынуждены покинуть Соединенное Королевство. Это решение связано с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипала и его дочери в британском Солсбери. При этом в Москве категорически отрицают причастность к этому инциденту.
По словам премьера Мэй, это будет самая большая высылка за последние 30 лет. Но этот шаг отражает тот факт, что «Россия не первый раз действует» против Великобритании.
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