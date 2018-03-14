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    Во Франции раскритиковали Мэй за попытки обвинить РФ в отравлении Скрипаля

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    Во Франции раскритиковали Мэй за попытки обвинить РФ в отравлении Скрипаля

    Во Франции раскритиковали Мэй за попытки обвинить РФ в отравлении Скрипаля

    Во Франции раскритиковали Мэй за попытки обвинить РФ в отравлении Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018

    • Глава британского парламента Тереза Мэй «зашла слишком далеко», пытаясь обвинить Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, даже не дождавшись завершения расследования. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

    Жан-Пьер Раффарен, бывший премьер-министр Франции: «Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения».

    В эфире телеканала LCI он напомнил, что обеим сторонам нужно воздержаться от эскалации ситуации. При этом Раффарен отметил, что в России бездоказательные заявления Мэй могут рассматриваться как «фактор насилия и агрессии западного мира», и призвал с большим вниманием подходить к общественному мнению.

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    Напомним, британский премьер Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятно, стоит за инцидентом с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем. Она дала Москве срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по делу, пригрозив санкционными мерами. В России отказались отвечать на требования Мэй.

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