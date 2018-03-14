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    «Так дело не пойдет»: Лавров ответил на обвинения Лондона по делу Скрипаля

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    «Так дело не пойдет»: Лавров ответил на обвинения Лондона по делу Скрипаля

    «Так дело не пойдет»: Лавров ответил на обвинения Лондона по делу Скрипаля

    «Так дело не пойдет»: Лавров ответил на обвинения Лондона по делу Скрипаля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • Россия готова ответить Великобритании на официальный запрос по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, если такой запрос поступит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Сергей Лавров: «Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по Конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа».

    Также глава МИД напомнил, что проведение консультаций по делу Скрипаля — это обязательный, а не добровольный механизм для подобных случаев. И обязательства на Лондон накладываются той же Конвенцией о запрещении химического оружия.

    Кроме этого, министр обратил внимание на бездоказательность обвинений британских властей, увидевших в деле Скрипаля «российский след».

    Сергей Лавров: «Подобная линия даже перехлестывает то, чем занимался у нас генпрокурор Советского Союза товарищ Вышинский, когда он изобрел фразу „признание — царица доказательств“».

    Лавров пояснил, что для британских властей и некоторых их партнеров «царицей доказательств» является не признание, а подозрения, которые они сами же и выдвигают, передает РИА Новости.

    Между тем «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает, что британские власти не передавали Москве по официальным каналам никаких данных о веществе, которое могло быть использовано при отравлении Скрипаля.

    Источник: «Но что касается названных в публичном пространстве технологий и химических препаратов, которые могли быть использованы на территории Великобритании, то в интернете доступна информация, согласно которой ими владели различные государства».

    Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время «эти открытые данные» будут обнародованы российским ведомством.

    Сегодня же стало известно, что посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Она была отравлена вместе с отцом и, по последним данным, находится в больнице в тяжелом состоянии.

    смотретьИстек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»
    Истек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»
    Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России дать ответ в связи с инцидентом в Солсбери и предоставить информацию в Организацию по запрещению химического оружия.

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