«Так дело не пойдет»: Лавров ответил на обвинения Лондона по делу Скрипаля

Россия готова ответить Великобритании на официальный запрос по делу об отравлении
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, если такой запрос поступит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров: «Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по Конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа».
Также глава МИД напомнил, что проведение консультаций по делу Скрипаля — это обязательный, а не добровольный механизм для подобных случаев. И обязательства на Лондон накладываются той же Конвенцией о запрещении химического оружия.
Кроме этого, министр обратил внимание на бездоказательность обвинений британских властей, увидевших в деле Скрипаля «российский след».
Сергей Лавров: «Подобная линия даже перехлестывает то, чем занимался у нас генпрокурор Советского Союза товарищ Вышинский, когда он изобрел фразу „признание — царица доказательств“».
Лавров пояснил, что для британских властей и некоторых их партнеров «царицей доказательств» является не признание, а подозрения, которые они сами же и выдвигают, передает РИА Новости.
Между тем «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает, что британские власти не передавали Москве по официальным каналам никаких данных о веществе, которое могло быть использовано при отравлении Скрипаля.
Источник: «Но что касается названных в публичном пространстве технологий и химических препаратов, которые могли быть использованы на территории Великобритании, то в интернете доступна информация, согласно которой ими владели различные государства».
Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время «эти открытые данные» будут обнародованы российским ведомством.
Сегодня же стало известно, что посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Она была отравлена вместе с отцом и, по последним данным, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России дать ответ в связи с инцидентом в Солсбери и предоставить информацию в Организацию по запрещению химического оружия.
Также глава МИД напомнил, что проведение консультаций по делу Скрипаля — это обязательный, а не добровольный механизм для подобных случаев. И обязательства на Лондон накладываются той же Конвенцией о запрещении химического оружия.
Кроме этого, министр обратил внимание на бездоказательность обвинений британских властей, увидевших в деле Скрипаля «российский след».
Сергей Лавров: «Подобная линия даже перехлестывает то, чем занимался у нас генпрокурор Советского Союза товарищ Вышинский, когда он изобрел фразу „признание — царица доказательств“».
Лавров пояснил, что для британских властей и некоторых их партнеров «царицей доказательств» является не признание, а подозрения, которые они сами же и выдвигают, передает РИА Новости.
Между тем «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает, что британские власти не передавали Москве по официальным каналам никаких данных о веществе, которое могло быть использовано при отравлении Скрипаля.
Источник: «Но что касается названных в публичном пространстве технологий и химических препаратов, которые могли быть использованы на территории Великобритании, то в интернете доступна информация, согласно которой ими владели различные государства».
Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время «эти открытые данные» будут обнародованы российским ведомством.
Сегодня же стало известно, что посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Она была отравлена вместе с отцом и, по последним данным, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России дать ответ в связи с инцидентом в Солсбери и предоставить информацию в Организацию по запрещению химического оружия.
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