Врачи рассказали о состоянии отравленных в Солсбери Скрипаля и его дочери

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от
нервно-паралитического вещества, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.
Как сообщил РИА Новости представителя окружной больницы Солсбери Скрипаль и его дочь, а также пострадавший сотрудник британской полиции получают лучшую медицинскую помощь. Собеседник агентства добавил, что полицейский находится в сознании, но его состояние также оценивается как тяжелое.
Представитель больницы Солсбери: «Трое пострадавших находятся в больнице и круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь. Два человека — мужчина 60 с лишним лет и женщина 30 с чем-то лет — остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии».
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены 5 марта в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в торговом центре в городе Солсбери.
Глава британского МИД Борис Джонсон сразу же заявил о причастности России к отравлению и даже призвал бойкотировать в связи с этим ЧМ по футболу. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления британского коллеги «чистой воды пропагандой и нагнетанием истерики».
Ранее в СМИ появились сообщения, что криминалисты обнаружили следы яда в ресторане, который посещали пострадавшие. Также рассматривается версия, что отравляющее вещество могло содержаться в букете цветов, оставленных на могиле жены Скрипаля.
Накануне представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
В России Сергей Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.
Представитель больницы Солсбери: «Трое пострадавших находятся в больнице и круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь. Два человека — мужчина 60 с лишним лет и женщина 30 с чем-то лет — остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии».
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены 5 марта в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в торговом центре в городе Солсбери.
Глава британского МИД Борис Джонсон сразу же заявил о причастности России к отравлению и даже призвал бойкотировать в связи с этим ЧМ по футболу. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления британского коллеги «чистой воды пропагандой и нагнетанием истерики».
Ранее в СМИ появились сообщения, что криминалисты обнаружили следы яда в ресторане, который посещали пострадавшие. Также рассматривается версия, что отравляющее вещество могло содержаться в букете цветов, оставленных на могиле жены Скрипаля.
Накануне представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
В России Сергей Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.
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