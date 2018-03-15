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    Лондон не намерен передавать РФ образцы вещества, которым отравили Скрипаля

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    Лондон не намерен передавать РФ образцы вещества, которым отравили Скрипаля

    Лондон не намерен передавать РФ образцы вещества, которым отравили Скрипаля

    Лондон не планирует передавать России образцы химического вещества, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

    Джонатан Аллен, зампостпреда Великобритании при ООН: «Российский коллега говорил об образцах, но, опять-таки, это неправильное понимание Конвенции о запрещении химического оружия. В Конвенции нет положения, требующего от Великобритании поделиться образцами».

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москве нечего скрывать, она готова принять участие в расследовании инцидента в Солсбери.

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    Напомним, британские власти сочли Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное нервно-паралитическое вещество называется «Новичок». И оно якобы разрабатывалось в СССР в 1970-х годах.

    А вот специалисты не исключают возможности того, что Великобритания сама располагает химической формулой вещества, использованного в Солсбери. Об этом на созванном по инициативе Великобритании заседании Совбеза ООН заявил российский постпред.

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