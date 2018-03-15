Лондон не намерен передавать РФ образцы вещества, которым отравили Скрипаля

Лондон не планирует передавать России образцы химического вещества, которым был отравлен
экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.
Джонатан Аллен, зампостпреда Великобритании при ООН: «Российский коллега говорил об образцах, но, опять-таки, это неправильное понимание Конвенции о запрещении химического оружия. В Конвенции нет положения, требующего от Великобритании поделиться образцами».
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москве нечего скрывать, она готова принять участие в расследовании инцидента в Солсбери.
Напомним, британские власти сочли Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное нервно-паралитическое вещество называется «Новичок». И оно якобы разрабатывалось в СССР в 1970-х годах.
А вот специалисты не исключают возможности того, что Великобритания сама располагает химической формулой вещества, использованного в Солсбери. Об этом на созванном по инициативе Великобритании заседании Совбеза ООН заявил российский постпред.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москве нечего скрывать, она готова принять участие в расследовании инцидента в Солсбери.
Напомним, британские власти сочли Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное нервно-паралитическое вещество называется «Новичок». И оно якобы разрабатывалось в СССР в 1970-х годах.
А вот специалисты не исключают возможности того, что Великобритания сама располагает химической формулой вещества, использованного в Солсбери. Об этом на созванном по инициативе Великобритании заседании Совбеза ООН заявил российский постпред.
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