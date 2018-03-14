Небензя: Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов

Постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по «делу Скрипаля» заявил, что Россия не позволит Великобритании разговаривать с собой на языке ультиматумов.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим».
Он отметил, что Москве нечего скрывать и она готова к совместному расследованию инцидента. По его словам, Россия, в частности, запросила у Великобритании образцы примененного в Солсбери вещества, но в этом было отказано.
При этом он отметил, что специалисты не исключают возможности того, что Великобритания сама располагает химической формулой вещества «Новичок», которым якобы был отравлен экс-офицер ГРУ Скрипаль, передает РИА Новости.
Василий Небензя: «Мы с вами здесь не химики. Я вам приведу мнение одного профессионального химика: чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно „Новичок“, а не какой-либо иной, им нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Если они (британцы, — ред.) говорят, что это газ „Новичок“, то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула. Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ „Новичок“, то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить».
Заседание Совбеза проводится по инициативе Великобритании.
Напомним, британские власти сочли Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное нервно-паралитическое вещество называется «Новичок». И оно якобы разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. В МИД РФ обвинения о причастности к инциденту отвергают. При этом Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос.
Он отметил, что Москве нечего скрывать и она готова к совместному расследованию инцидента. По его словам, Россия, в частности, запросила у Великобритании образцы примененного в Солсбери вещества, но в этом было отказано.
При этом он отметил, что специалисты не исключают возможности того, что Великобритания сама располагает химической формулой вещества «Новичок», которым якобы был отравлен экс-офицер ГРУ Скрипаль, передает РИА Новости.
Василий Небензя: «Мы с вами здесь не химики. Я вам приведу мнение одного профессионального химика: чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно „Новичок“, а не какой-либо иной, им нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Если они (британцы, — ред.) говорят, что это газ „Новичок“, то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула. Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ „Новичок“, то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить».
Заседание Совбеза проводится по инициативе Великобритании.
Напомним, британские власти сочли Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное нервно-паралитическое вещество называется «Новичок». И оно якобы разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. В МИД РФ обвинения о причастности к инциденту отвергают. При этом Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос.
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