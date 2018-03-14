СБ ООН начал обсуждение «дела Скрипаля» в закрытом формате

Совет Безопасности ООН начал обсуждение в закрытом формате дела об отравлении
экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Встреча проводится по инициативе Великобритании.
Встреча, начавшаяся в 22:00 по Москве, проводится по инициативе Великобритании.
Зампостпреда при ООН Джонатан Аллен сообщил журналистам, что Великобритания пригласила для проведения независимого анализа расследования инцидента в Солсбери экспертов ОЗХО, передает РИА Новости.
Джонатан Аллен, зампостпреда Великобритании при ООН: «Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ».
Ранее сообщалось, что британские власти обратились в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание, чтобы обсудить отравление Сергея Скрипаля.
Напомним, британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное в Солсбери нервно-паралитическое вещество называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что оно могло быть украдено из российской лаборатории.
В МИД РФ любые обвинения о причастности инциденту отвергают. Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос.
В среду стало известно, что Мэй потребовала, чтобы 23 российских дипломата покинули территорию Соединённое Королевство. Российский посол в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что на высылку российских дипломатов последует ответная реакция.
Зампостпреда при ООН Джонатан Аллен сообщил журналистам, что Великобритания пригласила для проведения независимого анализа расследования инцидента в Солсбери экспертов ОЗХО, передает РИА Новости.
Джонатан Аллен, зампостпреда Великобритании при ООН: «Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ».
Ранее сообщалось, что британские власти обратились в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание, чтобы обсудить отравление Сергея Скрипаля.
Напомним, британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное в Солсбери нервно-паралитическое вещество называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что оно могло быть украдено из российской лаборатории.
В МИД РФ любые обвинения о причастности инциденту отвергают. Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос.
В среду стало известно, что Мэй потребовала, чтобы 23 российских дипломата покинули территорию Соединённое Королевство. Российский посол в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что на высылку российских дипломатов последует ответная реакция.
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