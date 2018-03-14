Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  

    Лондон призвал созвать экстренное заседание СБ ООН из-за дела Скрипаля

    5 комментариев
    Лондон призвал созвать экстренное заседание СБ ООН <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля

    Лондон призвал созвать экстренное заседание СБ ООН из-за дела Скрипаля

    Лондон призвал созвать экстренное заседание СБ ООН <nobr>из-за</nobr> дела Скрипаля
  • Фото: Associated Press © 2018, Frank Augstein

    • Британские власти обратились в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание, на котором планируется обсудить отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

    О просьбе провести заседание сообщает МИД Соединённого Королевства. В постоянном представительстве Великобритании при всемирной организации ТАСС сообщили, что открытое заседание по запросу Лондона состоится в среду в 22:00 мск.

    Между тем посольство РФ в Лондоне направило запрос на предоставление консульского доступа к дочери Скрипаля, которая является гражданской России, передает «Интерфакс».

    Из сообщения посольства: «Запрошен консульский доступ в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Двусторонней консульской конвенции 1968 года».

    По данным британских СМИ, Скрипаль и его дочь остаются в больнице в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России дать ответ в связи с инцидентом в Солсбери и предоставить информацию в Организацию по запрещению химического оружия. Сегодня срок ультиматума истек и, как ожидается, Мэй объявит о новых санкциях в отношении России.

    смотретьИстек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»
    Истек срок британского ультиматума к России по «делу Скрипаля»
    В МИД РФ любые обвинения о причастности к отравлению Сергея Скрипаля отвергают. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос. Пока такого запроса не поступало.

    Новости по теме

    Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru