Лондон призвал созвать экстренное заседание СБ ООН из-за дела Скрипаля

Британские власти обратились в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание, на котором планируется обсудить отравление
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
О просьбе провести заседание сообщает МИД Соединённого Королевства. В постоянном представительстве Великобритании при всемирной организации ТАСС сообщили, что открытое заседание по запросу Лондона состоится в среду в 22:00 мск.
Между тем посольство РФ в Лондоне направило запрос на предоставление консульского доступа к дочери Скрипаля, которая является гражданской России, передает «Интерфакс».
Из сообщения посольства: «Запрошен консульский доступ в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Двусторонней консульской конвенции 1968 года».
По данным британских СМИ, Скрипаль и его дочь остаются в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России дать ответ в связи с инцидентом в Солсбери и предоставить информацию в Организацию по запрещению химического оружия. Сегодня срок ультиматума истек и, как ожидается, Мэй объявит о новых санкциях в отношении России.
В МИД РФ любые обвинения о причастности к отравлению Сергея Скрипаля отвергают. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос. Пока такого запроса не поступало.
Между тем посольство РФ в Лондоне направило запрос на предоставление консульского доступа к дочери Скрипаля, которая является гражданской России, передает «Интерфакс».
Из сообщения посольства: «Запрошен консульский доступ в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Двусторонней консульской конвенции 1968 года».
По данным британских СМИ, Скрипаль и его дочь остаются в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России дать ответ в связи с инцидентом в Солсбери и предоставить информацию в Организацию по запрещению химического оружия. Сегодня срок ультиматума истек и, как ожидается, Мэй объявит о новых санкциях в отношении России.
В МИД РФ любые обвинения о причастности к отравлению Сергея Скрипаля отвергают. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос. Пока такого запроса не поступало.
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