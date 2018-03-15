Британский министр обороны посоветовал России «отойти и заткнуться»

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон жестко высказался в адрес Москвы, комментируя дело об отравлении Скрипаля.
Министр обороны Великобритании в ходе визита в Бристоль прокомментировал ситуацию вокруг отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Он прямо обвинил Россию в случившемся с экс-полковником ГРУ и его дочерью в Солсбери. Выступление министра транслировал телеканал Sky News.
Гэвин Уильямсон: «Совершенно ужасно и возмутительно то, что сделала Россия в Солсбери. Мы ответили на это».
Министр также заявил, что Британия противостоит «великой угрозе». В ходе пресс-конференции ему задали вопрос о возможной реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.
Гэвин Уильямсон: «России стоит отойти и заткнуться. Но если Россия все же решит ответить на наши действия, мы тщательно оценим ответ, посмотрим на варианты дальнейшего развития событий, но было бы неверно заранее осуждать их решение».
В Москве категорически отрицают причастность к инциденту с экс-полковником ГРУ и считают действия Лондона провокацией. Примечательно, что никаких убедительных доказательств виновности России представлено не было.
Гэвин Уильямсон: «Совершенно ужасно и возмутительно то, что сделала Россия в Солсбери. Мы ответили на это».
Министр также заявил, что Британия противостоит «великой угрозе». В ходе пресс-конференции ему задали вопрос о возможной реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.
Гэвин Уильямсон: «России стоит отойти и заткнуться. Но если Россия все же решит ответить на наши действия, мы тщательно оценим ответ, посмотрим на варианты дальнейшего развития событий, но было бы неверно заранее осуждать их решение».
В Москве категорически отрицают причастность к инциденту с экс-полковником ГРУ и считают действия Лондона провокацией. Примечательно, что никаких убедительных доказательств виновности России представлено не было.
Комментарии