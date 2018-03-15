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    Британский министр обороны посоветовал России «отойти и заткнуться»

    16 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson
    Британский министр обороны посоветовал России «отойти и заткнуться»

    Британский министр обороны посоветовал России «отойти и заткнуться»

    Британский министр обороны посоветовал России «отойти и заткнуться»
  • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson

    • Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон жестко высказался в адрес Москвы, комментируя дело об отравлении Скрипаля.

    Министр обороны Великобритании в ходе визита в Бристоль прокомментировал ситуацию вокруг отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Он прямо обвинил Россию в случившемся с экс-полковником ГРУ и его дочерью в Солсбери. Выступление министра транслировал телеканал Sky News.

    Гэвин Уильямсон: «Совершенно ужасно и возмутительно то, что сделала Россия в Солсбери. Мы ответили на это».

    Министр также заявил, что Британия противостоит «великой угрозе». В ходе пресс-конференции ему задали вопрос о возможной реакции Москвы на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

    Гэвин Уильямсон: «России стоит отойти и заткнуться. Но если Россия все же решит ответить на наши действия, мы тщательно оценим ответ, посмотрим на варианты дальнейшего развития событий, но было бы неверно заранее осуждать их решение».

    смотретьВ Лондоне 23 российских дипломата покинули здание посольства РФ
    В Лондоне 23 российских дипломата покинули здание посольства РФ
    В Москве категорически отрицают причастность к инциденту с экс-полковником ГРУ и считают действия Лондона провокацией. Примечательно, что никаких убедительных доказательств виновности России представлено не было.

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