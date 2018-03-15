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    Песков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании. Великобритания, дипломатия, отравление, Песков, Путин, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании

    Песков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании

    6 комментариев
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Песков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании

    Песков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании

    Песков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

      • Российский ответ на санкции Великобритании не заставит себя ждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «Ответные шаги, естественно, не заставят себя ждать. Предложения будут формулироваться в министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации».

      По словам Пескова, нет никаких сомнений в том, что глава государства выберет тот вариант, который будет соответствовать интересам России.

      Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва воспринимает позицию Лондона по «делу Солсбери» «с большим недоумением и непониманием».

      Дмитрий Песков: «Обвинения, выдвинутые Лондоном, ничем не подкреплены, они стали звучать до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном (в Солсбери) веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России».

      Песков отметил: позиция британской стороны кажется безответственной. Это касается не только дипломатических отношений, но и расследования и установления реальных людей, которые стояли за отравлением.

      По его словам, Великобритания «нарушила международное право». Однако Москва будет терпеливо и последовательно доказывать, что «не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери».

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