Песков: Путин лично выберет меры для ответа Великобритании

Российский ответ на санкции Великобритании не заставит себя ждать. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Ответные шаги, естественно, не заставят себя ждать. Предложения будут формулироваться в министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации».
По словам Пескова, нет никаких сомнений в том, что глава государства выберет тот вариант, который будет соответствовать интересам России.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва воспринимает позицию Лондона по «делу Солсбери» «с большим недоумением и непониманием».
Дмитрий Песков: «Обвинения, выдвинутые Лондоном, ничем не подкреплены, они стали звучать до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном (в Солсбери) веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России».
Песков отметил: позиция британской стороны кажется безответственной. Это касается не только дипломатических отношений, но и расследования и установления реальных людей, которые стояли за отравлением.
По его словам, Великобритания «нарушила международное право». Однако Москва будет терпеливо и последовательно доказывать, что «не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери».
По словам Пескова, нет никаких сомнений в том, что глава государства выберет тот вариант, который будет соответствовать интересам России.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва воспринимает позицию Лондона по «делу Солсбери» «с большим недоумением и непониманием».
Дмитрий Песков: «Обвинения, выдвинутые Лондоном, ничем не подкреплены, они стали звучать до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном (в Солсбери) веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России».
Песков отметил: позиция британской стороны кажется безответственной. Это касается не только дипломатических отношений, но и расследования и установления реальных людей, которые стояли за отравлением.
По его словам, Великобритания «нарушила международное право». Однако Москва будет терпеливо и последовательно доказывать, что «не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери».
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