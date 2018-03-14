Великобритания в СБ ООН обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

Великобритания на заседании Совета Безопасности ООН обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
Постпред Соединённого Королевства при ООН заявил, что Россия якобы скрыла информацию о нервно-паралитическом веществе программы «Новичок», которым, по словам Терезы Мэй, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, передает «Интерфакс».
Джулиан Брейтуэйт, постпред Великобритании при ООН: «Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе „Новичок“, а также о связанных с ним производствах».
Заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждается дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, проводится по инициативе Великобритании. Зампостпреда при ООН Джонатан Аллен заявил, что Великобритания пригласила для проведения независимого анализа расследования инцидента экспертов ОЗХО.
Напомним, британские власти сочли Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери.
В МИД РФ любые обвинения о причастности инциденту отвергают. При этом Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только в том случае, если от Лондона поступит официальный запрос.
Джулиан Брейтуэйт, постпред Великобритании при ООН: «Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе „Новичок“, а также о связанных с ним производствах».
Заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждается дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, проводится по инициативе Великобритании. Зампостпреда при ООН Джонатан Аллен заявил, что Великобритания пригласила для проведения независимого анализа расследования инцидента экспертов ОЗХО.
Напомним, британские власти сочли Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери.
В МИД РФ любые обвинения о причастности инциденту отвергают. При этом Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только в том случае, если от Лондона поступит официальный запрос.
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