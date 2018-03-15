Небензя сравнил британский кабмин с персонажем из рассказов о Шерлоке Холмсе

Великобритания заблокировала российский проект заявления Совбеза ООН, где наша страна призывала государства сотрудничать в расследовании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Как заявили в нашем постпредстве, британские дипломаты внесли поправки, искажающие смысл документа. Экстренное заседание Совбеза закончилось очередными обвинениями в адрес Москвы.
В ходе заседания постпред РФ Василий Небензя заявил, что установление истины интересует Великобританию в последнюю очередь, а движут ей совершенно иные мотивы. При этом в ход, по его словам, идут отточенные за последние годы приемы пропагандистской войны.
Россия считает, что вместо того чтобы предъявлять бездоказательные обвинения на Совете Безопасности, Британия могла бы передать образцы вещества экспертам ООН по химическому оружию в Гаагу, чтобы там специалисты могли выяснить настоящее происхождение токсина.
Василий Небензя: «Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку СБ, потому что знают, что настоящих экспертов в области химоружия в Гааге их доводы не убедят. Российская Федерация считает абсолютно неприемлемыми голословные обвинения, изложенные в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности России к применению в Солсбери отравляющих веществ. От нас требуют признаться в преступлении и явиться с повинной».
Россия, по словам дипломата, выразила готовность провести совместное с британцами расследование и даже попросила прислать образцы использованного в Солсбери «Новичка» на изучение, как того требуют стандартные в таких случаях процедуры, но Британию это не заинтересовало. В какой-то момент Небензя даже сравнил британский кабинет министров с инспектором Лестрейдом из рассказов о Шерлоке Холмсе, хватающимся за первый попавшийся удобный мотив.
России нечего скрывать и нечего бояться, подчеркнул российский дипломат. Вся эта история накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу России совершенно не нужна. Узнать кому она выгодна — для этого, по словам Небензи, сейчас вместо Лестрейда необходим Шерлок Холмс.
Россия считает, что вместо того чтобы предъявлять бездоказательные обвинения на Совете Безопасности, Британия могла бы передать образцы вещества экспертам ООН по химическому оружию в Гаагу, чтобы там специалисты могли выяснить настоящее происхождение токсина.
Василий Небензя: «Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку СБ, потому что знают, что настоящих экспертов в области химоружия в Гааге их доводы не убедят. Российская Федерация считает абсолютно неприемлемыми голословные обвинения, изложенные в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности России к применению в Солсбери отравляющих веществ. От нас требуют признаться в преступлении и явиться с повинной».
Россия, по словам дипломата, выразила готовность провести совместное с британцами расследование и даже попросила прислать образцы использованного в Солсбери «Новичка» на изучение, как того требуют стандартные в таких случаях процедуры, но Британию это не заинтересовало. В какой-то момент Небензя даже сравнил британский кабинет министров с инспектором Лестрейдом из рассказов о Шерлоке Холмсе, хватающимся за первый попавшийся удобный мотив.
России нечего скрывать и нечего бояться, подчеркнул российский дипломат. Вся эта история накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу России совершенно не нужна. Узнать кому она выгодна — для этого, по словам Небензи, сейчас вместо Лестрейда необходим Шерлок Холмс.
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