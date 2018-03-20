Российские дипломаты готовятся к вылету из Лондона

Большинство из 23 британских дипломатов, которых российский МИД объявил персонами нон грата, покинут страну до конца недели. Об этом сегодня сообщили в российском посольстве в Великобритании. А наши дипломаты, как ожидается, уже сегодня вернутся на родину.
Российские дипломаты, которых 14 марта решил выслать Лондон из-за дела Сергея Скрипаля, как ожидается, уже сегодня вылетят на родину.
23 российских дипломата сегодня утром покинули здание посольства РФ. Вереница микроавтобусов с сотрудниками диппредставительства и их родными выехала с территории посольства под марш «Прощание славянки». Они вылетят из Лондона специальным бортом, присланным из России, передает ТАСС.
Великобританию с учетом членов семей высылаемых дипломатов покидают около 80 человек. Среди тех, кто покидает британскую столицу, много детей.
Напомним, Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском Солсбери, сейчас они находятся в критическом состоянии. Лондон обвинил в произошедшем Москву и заявил о высылке 23 наших дипломатов. Российский МИД ответил тем же. Кроме того, сегодня в Кремле прокомментировали недавнее заявление Ангелы Меркель, которая потребовала от России доказать свою непричастность к случившемуся.
В Великобритании уверены, что при атаке на Скрипаля и его дочь использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Один из его разработчиков Леонид Ринк заявил, что британские специалисты сами без труда могли отравить Скрипаля, так как технология производства доступна, ее может создать любая фармогологическая или химическая корпорация. Также, уверен Ринк, Лондон не предоставляет Москве образец вещества, потому что сразу можно будет установить, что оно сделано не в России.
23 российских дипломата сегодня утром покинули здание посольства РФ. Вереница микроавтобусов с сотрудниками диппредставительства и их родными выехала с территории посольства под марш «Прощание славянки». Они вылетят из Лондона специальным бортом, присланным из России, передает ТАСС.
Великобританию с учетом членов семей высылаемых дипломатов покидают около 80 человек. Среди тех, кто покидает британскую столицу, много детей.
Напомним, Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском Солсбери, сейчас они находятся в критическом состоянии. Лондон обвинил в произошедшем Москву и заявил о высылке 23 наших дипломатов. Российский МИД ответил тем же. Кроме того, сегодня в Кремле прокомментировали недавнее заявление Ангелы Меркель, которая потребовала от России доказать свою непричастность к случившемуся.
В Великобритании уверены, что при атаке на Скрипаля и его дочь использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Один из его разработчиков Леонид Ринк заявил, что британские специалисты сами без труда могли отравить Скрипаля, так как технология производства доступна, ее может создать любая фармогологическая или химическая корпорация. Также, уверен Ринк, Лондон не предоставляет Москве образец вещества, потому что сразу можно будет установить, что оно сделано не в России.
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