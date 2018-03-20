Песков ответил на заявление Меркель по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей невиновности в отравлении Сергея Скрипаля.
По словам представителя Владимира Путина, слова Меркель не обнадеживают. «Речь идет о презумпции невиновности», — пояснил Песков.
Он пояснил, что не Россия должна доказывать свою непричастность к отравлению Скрипаля, а Лондон должен предоставить подтверждение своих обвинений в адрес РФ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Конечно, наверно, должна предоставить Британия. Давайте сохранять трезвость ума и ожидать доказательств от Великобритании о том, что заявления из Лондона имеют что-то под собой реальное. Базисное понимание права говорит об этой необходимости».
По итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Россия должна доказать, что не имеет отношения к инциденту в Солсбери.
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту с нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия и лично Путин. В Москве не согласны с этим и все обвинения опровергают. По словам Владимира Путина, Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие. Российский лидер также отметил, что «если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать».
Он пояснил, что не Россия должна доказывать свою непричастность к отравлению Скрипаля, а Лондон должен предоставить подтверждение своих обвинений в адрес РФ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Конечно, наверно, должна предоставить Британия. Давайте сохранять трезвость ума и ожидать доказательств от Великобритании о том, что заявления из Лондона имеют что-то под собой реальное. Базисное понимание права говорит об этой необходимости».
По итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Россия должна доказать, что не имеет отношения к инциденту в Солсбери.
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту с нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия и лично Путин. В Москве не согласны с этим и все обвинения опровергают. По словам Владимира Путина, Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие. Российский лидер также отметил, что «если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать».
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