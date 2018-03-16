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    Песков назвал шокирующим упоминание Путина в связи с делом Скрипаля

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков назвал шокирующим упоминание Путина в связи с делом Скрипаля

    Песков назвал шокирующим упоминание Путина в связи с делом Скрипаля

    Песков назвал шокирующим упоминание Путина в связи с делом Скрипаля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • В Кремле назвали поведение Великобритании, заявившей о якобы причастности главы российского государства к делу Скрипаля, шокирующим и непросительным с точки зрения дипломатии.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Интерфаксу» заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение».

    Представитель Кремля расценил заявление Джонсона как «дипломатический проступок».

    Ранее сегодня Борис Джонсон заявил, что Великобритания считает «крайне вероятным», что решение о применении в городе Солсбери отравляющего вещества, в результате чего пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было принято лично Владимиром Путиным. Глава МИД подчеркнул, что в его заявлении нет «никакой русофобии», и Великобритания не имеет ничего против России. При этом никаких доказательств причастности Москвы к этому инциденту по-прежнему приведено не было.

    Ранее на пресс-конференции Дмитрий Песков отметил, что Великобритании рано или поздно придется предоставить вразумительные доказательства по делу Скрипаля. Также он отметил, что Москва в международной практике никогда еще не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда в адрес страны выдвигаются серьезные обвинения с формулировкой «по всей видимости» и «скорее всего».

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    Напомним, и без того натянутые отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и отданного на Запад в рамках обмена. Власти Великобритании заявили, что Россия «скорее всего» причастна к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ. Сам же Путин ранее заявлял, что, прежде чем выступать с обвинениями, британским властям нужно «самим разобраться» в обстоятельствах дела.

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