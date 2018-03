Песков: Лондону придется предоставить доказательства по делу Скрипаля

смотреть Лавров: Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

смотреть Антироссийская истерия: зачем из «дела Скрипаля» устроили политическое шоу

Кремль удивлен позицией Лондона по делу Скрипаля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва до сих пор не сталкивалась с обвинениями в свой адрес на государственном уровне с формулировками типа «по всей видимости»., пресс-секретарь президента РФ: «То, что Кремль удивлен, это совершенно правильно, потому что мы, честно говоря, в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигают в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения с формулировкой „по всей видимости“, „скорее всего“ и так далее».Представитель Кремля подчеркнул, что «это противоречит не только международному праву, но и в целом здравому смыслу». Песков добавил, что в скором времени Великобритании все-таки придется предоставить вразумительные доказательства по делу Скрипаля. Пока этого не произошло.: «Рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам, которые в данной ситуации заявили о том, что они солидаризируются с Лондоном, представить какие-то вразумительные доказательства, и рано или поздно нужно будет перевести в режим утвердительных каких-то обвинений, а не неких сослагательных наклонений».На вопрос журналистов, можно ли ждать ответных мер на действия Лондона до выборов президента РФ, Песков заявил, что Москва не заставит себя долго ждать.: «Что касается промедления или не промедления с ответными мерами, мы уже говорили — они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны».Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов . В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, а также прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что России стоит « отойти и заткнуться » (дословно слова Уильямсона звучали так: «Russia should go away and shut up»). Лавров предположил, что у британского министра не хватает образования , но ему тоже хочется тоже войти в историю с какими-то громкими заявлениями.