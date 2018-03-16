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    Песков: Лондону придется предоставить доказательства по делу Скрипаля

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    Песков: Лондону придется предоставить доказательства по делу Скрипаля

    Песков: Лондону придется предоставить доказательства по делу Скрипаля

    Великобритании рано или поздно придется предоставить вразумительные доказательства по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, но пока этого не произошло, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кремль удивлен позицией Лондона по делу Скрипаля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва до сих пор не сталкивалась с обвинениями в свой адрес на государственном уровне с формулировками типа «по всей видимости».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «То, что Кремль удивлен, это совершенно правильно, потому что мы, честно говоря, в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигают в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения с формулировкой „по всей видимости“, „скорее всего“ и так далее».

    Представитель Кремля подчеркнул, что «это противоречит не только международному праву, но и в целом здравому смыслу». Песков добавил, что в скором времени Великобритании все-таки придется предоставить вразумительные доказательства по делу Скрипаля. Пока этого не произошло.

    Дмитрий Песков: «Рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам, которые в данной ситуации заявили о том, что они солидаризируются с Лондоном, представить какие-то вразумительные доказательства, и рано или поздно нужно будет перевести в режим утвердительных каких-то обвинений, а не неких сослагательных наклонений».

    На вопрос журналистов, можно ли ждать ответных мер на действия Лондона до выборов президента РФ, Песков заявил, что Москва не заставит себя долго ждать.

    Дмитрий Песков: «Что касается промедления или не промедления с ответными мерами, мы уже говорили — они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны».

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    Лавров: Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона
    Напомним, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ.

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