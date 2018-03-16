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    МИД Британии: приказ отравить Скрипаля, скорее всего, отдал лично Путин

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    МИД Британии: приказ отравить Скрипаля, скорее всего, отдал лично Путин

    МИД Британии: приказ отравить Скрипаля, скорее всего, отдал лично Путин

    МИД Британии: приказ отравить Скрипаля, скорее всего, отдал лично Путин
  • Фото: Associated Press © 2018, Frank Augstein

    • Приказ о применении нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично Владимир Путин, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

    Великобритания считает «крайне вероятным», что решение об отравлении в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было принято лично Владимиром Путиным. Такое заявление сделал глава МИД страны Борис Джонсон, передает Reuters.

    Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Это конфликт с администрацией Путина и выступление против его решения. Мы считаем крайне вероятным, что отдать приказ об использовании нервно-паралитического вещества в Великобритании, во всей Европе впервые со времен Второй мировой войны было его решением».

    При этом Джонсон отметил, что в его заявлении нет «никакой русофобии», и Великобритания не имеет ничего против России.

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    Напомним, и без того натянутые отношения между Москвой и Лондоном резко обострились на фоне дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и отданного на Запад в рамках обмена. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужбы и его дочери и приняли решение о высылке 23 российских дипломатов. В Москве назвали действия Лондона провокацией и пообещали ответ. Сам же Путин ранее заявлял, что, прежде чем выступать с обвинениями, британским властям нужно «самим разобраться» в обстоятельствах дела.

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