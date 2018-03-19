Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений по делу Скрипаля

В Кремле прокомментировали состоявшийся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Российский лидер во время телефонной беседы обратил внимание на бездоказательный характер обвинений в адрес России по делу Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери.
Пресс-служба Кремля: «(В разговоре двух лидеров) затронут также инцидент в Солсбери. С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося».
Подчеркивается, что Макрон поздравил Путина с победой на выборах президента РФ, разговор состоялся по инициативе французской стороны, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее о том, что Макрон позвонил Путину, сообщил Елисейский дворец. В документе канцелярии главы французского государства отмечается, что Макрон «призвал российские власти пролить свет на то, кто несет ответственность за недопустимую атаку в Солсбери, а также твердо взять под контроль, возможно, существующие программы (по разработке химоружия — ред.), которые не декларировались в ОЗХО».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Власти страны утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия и лично Путин. В Москве категорически отрицают эти обвинения. Так, накануне Владимир Путин заявил, что Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации, и первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать. У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей».
Пресс-служба Кремля: «(В разговоре двух лидеров) затронут также инцидент в Солсбери. С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося».
Подчеркивается, что Макрон поздравил Путина с победой на выборах президента РФ, разговор состоялся по инициативе французской стороны, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее о том, что Макрон позвонил Путину, сообщил Елисейский дворец. В документе канцелярии главы французского государства отмечается, что Макрон «призвал российские власти пролить свет на то, кто несет ответственность за недопустимую атаку в Солсбери, а также твердо взять под контроль, возможно, существующие программы (по разработке химоружия — ред.), которые не декларировались в ОЗХО».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Власти страны утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастна Россия и лично Путин. В Москве категорически отрицают эти обвинения. Так, накануне Владимир Путин заявил, что Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации, и первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать. У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей».
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