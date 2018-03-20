Создатель «Новичка» привел доказательства невиновности России в отравлении Скрипаля

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк прокомментировал дело Сергея Скрипаля.
Леонид Ринк заявил РИА Новости, что отравить бывшего шпиона Сергея Скрипаля могли сами британские специалисты. Он пояснил, что технология производства химического оружия «Новичок», к которой британцы приравнивают вещество А234, доступна любой химической корпорации. А все необходимые формулы обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.
Леонид Ринк: «Совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери».
По мнению Ринка, обвинение в том, что к отравлению Скрипаля причастна Россия, абсурдно. У Москвы, как он считает, нет никакого мотива для покушения на бывшего шпиона.
Леонид Ринк: «У России полностью отсутствует мотив, это очевидно. Во-первых, господин Скрипаль „отработан дотла“ обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу».
Также разработчик «Новичка» высказал мнение, что ни один российский диверсант не стал бы применять единственный препарат российского происхождения с русским названием для покушения на Скрипаля. Более того, тот факт, что экс-полковник ГРУ и его дочь остались в живых после отравления, указывает, как полагает Ринк, на то, что за этим инцидентом не может стоять Россия.
Леонид Ринк: «Поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне: такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости».
Леонид Ринк: «Совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери».
По мнению Ринка, обвинение в том, что к отравлению Скрипаля причастна Россия, абсурдно. У Москвы, как он считает, нет никакого мотива для покушения на бывшего шпиона.
Леонид Ринк: «У России полностью отсутствует мотив, это очевидно. Во-первых, господин Скрипаль „отработан дотла“ обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу».
Также разработчик «Новичка» высказал мнение, что ни один российский диверсант не стал бы применять единственный препарат российского происхождения с русским названием для покушения на Скрипаля. Более того, тот факт, что экс-полковник ГРУ и его дочь остались в живых после отравления, указывает, как полагает Ринк, на то, что за этим инцидентом не может стоять Россия.
Леонид Ринк: «Поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне: такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости».
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