«За голословные обвинения придется отвечать»: в Кремле прокомментировали дело Скрипаля

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал расследование дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и взаимоотношения России с Западом.
Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом, так как речь идет только о «совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны руководства Великобритании». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что рано или поздно за необоснованные обвинения в адрес Москвы придется отвечать.
Дмитрий Песков: «Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».
Отвечая на вопрос о том, помогло ли обострение отношений Москвы и Запады усилить поддержку Путина на выборах, Песков заявил, что общество и так максимально консолидировано.
Дмитрий Песков: «Оно консолидировано не относительно чьих-то нападок, а скорее относительно планов по развитию страны. И результаты выборов это красноречиво продемонстрировали».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» британского правительства.
Дмитрий Песков: «Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».
Отвечая на вопрос о том, помогло ли обострение отношений Москвы и Запады усилить поддержку Путина на выборах, Песков заявил, что общество и так максимально консолидировано.
Дмитрий Песков: «Оно консолидировано не относительно чьих-то нападок, а скорее относительно планов по развитию страны. И результаты выборов это красноречиво продемонстрировали».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» британского правительства.
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