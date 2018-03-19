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    «За голословные обвинения придется отвечать»: в Кремле прокомментировали дело Скрипаля

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    «За голословные обвинения придется отвечать»: в Кремле прокомментировали дело Скрипаля

    «За голословные обвинения придется отвечать»: в Кремле прокомментировали дело Скрипаля

    Пресс-секретарь главы государства прокомментировал расследование дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и взаимоотношения России с Западом.

    Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом, так как речь идет только о «совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны руководства Великобритании». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что рано или поздно за необоснованные обвинения в адрес Москвы придется отвечать.

    Дмитрий Песков: «Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».

    Отвечая на вопрос о том, помогло ли обострение отношений Москвы и Запады усилить поддержку Путина на выборах, Песков заявил, что общество и так максимально консолидировано.

    Дмитрий Песков: «Оно консолидировано не относительно чьих-то нападок, а скорее относительно планов по развитию страны. И результаты выборов это красноречиво продемонстрировали».

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    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» британского правительства.

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