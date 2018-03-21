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    В МИД началась встреча иностранных послов по делу Скрипаля

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    В МИД началась встреча иностранных послов по делу Скрипаля

    В МИД началась встреча иностранных послов по делу Скрипаля

    В МИД началась встреча иностранных послов по делу Скрипаля
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • В российском МИД начался брифинг для иностранных послов, где им представили позицию Москвы по делу об отравлении в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

    Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что МИД РФ через послов передаст в столицы их государств памятные записки по делу Скрипаля.

    Владимир Ермаков: «Передадим памятную записку, которую, я надеюсь, вы сможете сегодня же передать вашей столице».

    По его словам, содержание записки носит «подсушенный технико-юридический характер».

    Говоря о самом инциденте в Солсбери, Ермаков заявил, что британские власти либо не способны обеспечить безопасность людей на своей территории, либо прямо или косвенно срежиссировали нападение на Скрипаля и его дочь Юлию, которая является гражданкой России. При этом в Москве удивлены отсутствием консульского допуска к Юлии Скрипаль, передает «Интерфакс».

    Владимир Ермаков: «Логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку».

    По его мнению, в сложившейся ситуации «третьего просто не дано». Ермаков также обратил внимание, что Лондону нечего ответить на поступающие из России запросы по этому делу.

    Владимир Ермаков: «Британские власти начинают все сильнее нервничать. Это, в общем-то, понятно. Время идет. Они сами загнали себя в тупик. На все большее число поступающих вопросов они в конечном итоге будут обязаны ответить, а отвечать-то им нечего».

    Как он считает, это показывает, что Лондон не собирается урегулировать ситуацию, а преследует другие цели. Кроме того, Ермаков не исключил, что улики по делу Скрипаля за прошедшее время могли исчезнуть.

    Владимир Ермаков: «Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, это у них в Великобритании не раз случалось».

    Ермаков заключил, что обвинения Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля истеричны и бездоказательны.

    Владимир Ермаков: «Россия к этому абсолютно непричастна хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам невыгодна».

    Как он подчеркнул, реальное применение боевых отравляющих веществ в Солсбери привело бы к массовым жертвам. А при отравлении Скрипалей «была другая картина».

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