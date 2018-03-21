МИД РФ ожидает от Лондона и ОЗХО детального доклада по делу Скрипаля

В МИД РФ пригласили иностранных послов. На брифинге была озвучена позиция Москвы по делу Скрипаля.
Владимир Ермаков, глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями: «Мы ожидаем от Лондона и от ОЗХО официального детального доклада в отношении всего происходящего по делу Скрипаля. Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением просмотренной ОЗХО основополагающей для любого дела последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательство».
Он напомнил, что российская сторона предлагала Лондону провести совместное расследование, но в доступе к материалам дела было отказано без объяснения причин. Ермаков заверил, что Россия не несет ответственности за инцидент в Солсбери, и подчеркнул, что Москве отравление бывшего шпиона совершенно невыгодно.
Владимир Ермаков: «Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и уж точно не может нести никакой ответственности за действия или бездействие британских властей на их собственной территории».
Ермаков высказал версию, что за отравлением Скрипаля могут стоять сами британцы. При этом Ермаков подчеркнул, что в Лондоне путаются в показаниях по этому делу. А также не исключил причастности к этому преступлению США — государства с крупнейшим в мире арсеналом химоружия.
Владимир Ермаков: «Остается теперь только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России».
Он сравнил события в Великобритании с сюжетом британского сериала «Ответный удар», где по сюжету используется отравляющее вещество «Новичок».
Владимир Ермаков: «Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассета „Ответный удар“ с еще тогда задействованным в этом фильме каким-то „Новичком“».
Стоит отметить, что британский посол в Москве отказался принимать участие во встрече по делу Скрипаля, которую организовал МИД РФ.
Он напомнил, что российская сторона предлагала Лондону провести совместное расследование, но в доступе к материалам дела было отказано без объяснения причин. Ермаков заверил, что Россия не несет ответственности за инцидент в Солсбери, и подчеркнул, что Москве отравление бывшего шпиона совершенно невыгодно.
Владимир Ермаков: «Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и уж точно не может нести никакой ответственности за действия или бездействие британских властей на их собственной территории».
Ермаков высказал версию, что за отравлением Скрипаля могут стоять сами британцы. При этом Ермаков подчеркнул, что в Лондоне путаются в показаниях по этому делу. А также не исключил причастности к этому преступлению США — государства с крупнейшим в мире арсеналом химоружия.
Владимир Ермаков: «Остается теперь только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России».
Он сравнил события в Великобритании с сюжетом британского сериала «Ответный удар», где по сюжету используется отравляющее вещество «Новичок».
Владимир Ермаков: «Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассета „Ответный удар“ с еще тогда задействованным в этом фильме каким-то „Новичком“».
Стоит отметить, что британский посол в Москве отказался принимать участие во встрече по делу Скрипаля, которую организовал МИД РФ.
Комментарии